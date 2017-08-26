國民黨未繳8.6億 下週起查封黨產

2017-08-26

〔記者黃捷／台北報導〕行政院黨產會追徵國民黨八．六億餘元不當黨產，昨天最後期限，國民黨委託律師帶著民國三十六年第二期美金公債實體債票、息票，前往行政執行署台北分署想繳付抵銷，但執行官以非有效證券、不當黨產為由拒收。國民黨直至傍晚六點下班前仍一毛未繳，台北分署表示，下週起將陸續強制執行國民黨名下動產、不動產，若仍無法清償，未來不排除對黨主席吳敦義限制出境、拘提或管收。

國民黨堅持以美金公債抵銷

黨產會針對國民黨民國三十六年以轉帳取得的不動產，做成追徵八億六千四百八十八萬餘元的行政處分，國民黨則宣布將以所持的民國三十六年第二期美金公債實體債票與零散息票（估計約三百八十五億一千餘萬元）繳付。

儘管黨產會指這些美金債券本身就屬不當黨產，且非有效證券，國民黨昨天下午仍委託律師至台北分署，堅持以美金公債債票抵銷，但被執行官當場拒絕，事後也未提出其他清償計畫。

台北分署主任執行官鍾志正表示，因國民黨限期內一毛未繳，下週開始將陸續對黨產會列舉的六十件可供執行的不動產，發函各轄屬的地政機關，先行辦理查封登記，再擇期至現場勘查使用狀況，並實地查封。

鍾志正指出，因不動產還須囑託專家鑑價，才能進行拍賣，也可能四度流標，改由國家承受抵銷追徵金額，在無法得知哪種結果的情況下，暫無法估計時程。

鍾志正說，黨產會目前提出的國民黨財產資料，應足夠追徵八．六億元。而可執行的動產部分，諸如中投、欣裕台等股權，早已被黨產會認定為不當黨產，處分收回國有。

他另指，國民黨現有的現金帳戶，日前已與黨產會討論達成共識，認為黨員合法繳納的黨費、政治獻金專戶、競選經費補助及捐贈，都屬合法取得，且為政黨正常運作必須的資金，依法不得扣押，因此不在強制執行範圍內。