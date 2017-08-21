被指丟煙霧彈 陳儀庭嗆告李來希

2017-08-21

〔記者翁聿煌、王冠仁、楊淳卉／綜合報導〕世大運前晚開幕典禮遭反年改民眾阻撓，現場有人丟煙霧彈，反年改團體領導人李來希卻在臉書貼照片，影射煙霧彈是「台灣國辦公室」、「新國家戰線」成員陳儀庭丟擲；陳昨天出面駁斥，怒批李來希誣賴、栽贓，將與律師研究後提告。

「李來希不要臉！」三十三歲的陳儀庭昨天氣罵說，他前天下午在世大運主場附近、靠近台視公司的地點發送台灣國國旗，根本沒有丟煙霧彈，因下午手機沒電，晚上回家後才得知被李PO照，指稱丟煙霧彈。

陳儀庭強調，李來希引用的照片，是他前天下午出現在敦化北路被拍到的身影，活動會場晚間被丟擲煙霧彈時，他在兩百公尺外的台視公司附近，許多人都可以作證。

陳儀庭說，他敢做敢當，例如曾參與太陽花學運、故宮南院潑漆，曾經燒國旗入獄廿天，「如果煙霧彈是我丟的，我一定承認！」他非常不齒反年金改革團體栽贓，揚言一定對李來希提告，「請大家幫忙收集栽贓我的貼文，見一個吉（告）一個」。

警方則指出，前天下午五點多，反年改人員在八德、敦化路口集結，現場也有陳儀庭等七、八名獨派團體成員。反年改路過時，故意對獨派碰撞、叫囂，陳等人也回嗆，警方當時隔開兩派人馬，恰好被媒體拍到；晚上七點多，有人丟煙霧彈，不料反年改人士以此為證，指陳是煙霧彈丟擲者。