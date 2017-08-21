第一線失守 陳國恩拍桌動怒

2017-08-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕世大運開幕遭反年改團體阻撓選手進場，外界質疑五千多名警力為何擋不住三百多人鬧場？據了解，警政署長陳國恩在第一時間動怒拍桌，大罵：「第一線在搞什麼？」蔡英文總統前晚也邀台北市長柯文哲及維安相關首長至官邸開會，要求在世大運閉幕前，相關機關須強力執法與查辦，維安首長應確保不再發生類似狀況。據指出，為確保後續賽事順利進行，相關懲處與檢討，待世大運後才會處理。

蔡找柯Ｐ等人漏夜開會 要求強力執法

前晚十點半，世大運開幕典禮結束後，蔡總統邀集柯文哲、內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩、台北市警局長邱豐光、國安局長彭勝竹等人到總統官邸討論，釐清開幕活動現場部署以及現場指揮官的應處問題，會議直到昨天凌晨零時才結束。

據指出，國安系統原掌握的情資是，反年改團體計畫阻撓蔡總統入場，不料總統順利入場，反而是選手入場被阻撓。高層官員坦言，前晚處置明顯有問題，第一線部署那麼多警力，為何卻被少數人突破？為何選手被阻攔無法入場？警方當時如何處置？有無強制排除與強力執法？均須一一釐清。

官員也透露，警政署長陳國恩第一時間在中央安全指揮中心聽到選手無法進場，拍桌動怒直批：「第一線在搞什麼？」認為台北市警局的第一線處置，必須要明快、強勢、貫徹，不能再虛應故事，「該阻絕沒阻絕，該防守也沒有防守；中央再怎麼規劃，第一線不去執行，也沒有用！」

官員強調，前晚會議已與柯文哲達成共識，台北市警局後續需強力執法，下次如再有人突破防線，市警局應採取強勢作為，拿出具體動作與主張。

相關人士也表示，過去反年改幾次抗議中，也曾發生現場優勢警力遭突破的情形，但是「要阻止絕對沒問題」。不過，從四月在立法院外發生縣市首長與立委被暴力攻擊、總統車隊在復興崗被干擾以及前晚狀況，顯示北市警方部署有很大的問題。

懲處與檢討 世大運結束後處理

官員也說，目前當務之急，還是先把世大運辦好，北市警局後續十餘天也有維安任務要進行，「現在是世大運期間，沒辦法懲處」，將等世大運結束，再整體檢討，並非外傳的「定調意外、不會懲處」。