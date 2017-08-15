中小企業：基本工資帶動不了薪資

2017-08-15

〔記者葛祐豪、張菁雅、洪瑞琴、羅倩宜／綜合報導〕「此時要調漲基本工資，時機點不對！」中小企業主昨表示，今年初一例一休上路後，造成成本增加，現在又要調漲基本工資，無異是雪上加霜，恐造成中小企業倒閉，甚至是出走。

中小企業總會理事長林慧瑛昨直言，調基本工資是象徵意義大於實質效果，就算大幅調高基本工資，也帶動不了大部份勞工薪資的提高。

她說，絕大多數的本勞薪資早已超過基本工資，基本工資與薪資關係不是一加一的簡單算術題，因有很多變數在其中；近十六年來，基本工資調高好幾次，試問為何實質薪資依然倒退十六年？

林慧瑛指出，台灣的中小企業比重逾九成，每年平均有近萬家中小企業倒閉，中小企業本來就獲利不高，若基本工資不考量經濟成長率等指標，只會一路調高，也會造成中小企業縮小規模、倒閉，甚至是出走。

高雄市工業會總幹事李威穎直言：「此時要調漲基本工資，時機點不對，而且只是好到外勞。」一例一休上路後造成中小企業成本增加、找不到人輪班，元氣大傷尚未恢復，現在又要調漲基本工資，中小企業無異是雪上加霜，應該無法接受。

全國工業區聯合總會南區聯誼會副會長季惠卿說，一例一休政策還未修正之前，現在又要調高基本工資，「政府是不是要測試我們傳統產業的底限？ 」

台中工業區廠商協進會理事長、頂裕食品董事長楊奕焜表示，實施一例一休後，經營成本增加，有些老闆為了避免讓員工加班，有訂單也不敢接，造成企業、員工都賺不到錢，此時實在不適合再調漲基本工資，請政府審慎評估，否則他預估三、四年後中小企業會出現倒閉潮。