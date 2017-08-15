美若對北韓祭第二彈 中銀行倒大楣

2017-08-15

放款與北韓往來的中企 成為眼中釘

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國因北韓發展核武及發射導彈，與北韓當局互嗆音量不斷拉高，聯合國安理會更在美國主導下，通過有史以來對北韓最嚴厲的制裁，中國銀行業正密切注意事態發展，因美國鷹派聲音一旦增強，並對北韓發動新一波經濟制裁，中國銀行業恐將先倒楣。

美國國內已有人呼籲，對北韓發動的第二波制裁應包括中國銀行業，因他們提供與北韓做生意的中國企業放款。

聯邦參議員荷倫（Chris Van Hollen）日前表示：「我們必須對中國說，『你們可以選擇與北韓做生意，或與美國做生意，但不能腳踏兩條船。』」今年七月，荷倫支持一項法案，將對與北韓實體做生意的銀行進行第二波制裁。

根據中國海關數據，今年上半年中國與北韓的貿易金額達二十六億美元，石油和煤是最大宗貿易商品；而聯合國今年稍早發布報告指出，北韓銀行業透過位於中國的掩護公司（front company）網絡，繼續接觸國際金融市場。

在聯合國制裁下，北韓已停止煤出口，聯合國安理會不久前更通過史上對北韓最嚴厲的制裁，由於中國投下制裁北韓的贊成票，短期內可保護大型企業或銀行業，免遭美國發起的第二波制裁；但因白宮的措辭越來越強烈，美國若覺得中國未提供所需幫助，可能會發起第二波制裁。

香港富而德律師事務所資深律師巴特雷特（Jessica Bartlett）表示，如果美國對中國銀行業發起第二波制裁，他們沒有多少選擇，只能順從；因為美國監管機構有個「終極武器」，那就是禁止一家銀行從事美元清算，這將使中國銀行業幾乎無法做生意。

巴特雷特指出，若有任何銀行依賴美元做生意，卻違反美國制裁令，它將毫無選擇，只能接受處罰，並繳交罰款。