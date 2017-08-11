總統授旗 世大運目標11金

2017-08-11

蔡勉勵選手 榮耀留台灣

〔記者卓佳萍／高雄報導〕二○一七台北世大運將於八月十九日開幕，台灣代表團昨在高雄國訓中心舉行授旗儀式，總統蔡英文親自主持，她勉勵選手：「把獎牌留在主場、把榮耀留在台灣！」體育署長林德福喊出本屆目標，「超越過去，挑戰十一金」！

今年世大運我共派出三百七十一名選手角逐二十二種運動競賽，組成有史以來最龐大的代表團，各代表隊將從八月十二日起陸續進駐位於林口的選手村，我代表隊賽程將提前在十八日展開，首日將由男子水球、男足及女足率先登場。

蔡英文表示，這是台灣參與世大運以來人數最多的一次，希望大家挑戰自我極限，把平常訓練內容表現出來，她也呼籲台灣同胞，展現台灣人氣魄，大聲為國手加油。

總統也展現感性的一面，向國手們致意：「因為你們讓世界看見台灣，台灣有你們真好。」她更肯定後勤團隊努力，選手背後有教練、運科與防護員等做後盾。

上個月在亞洲田徑錦標賽勇奪男子兩百公尺金牌的楊俊瀚，代表接受總統致贈的二十萬元加菜金，他透露，其實有點焦慮，笑不太出來，但這是第一次跟總統見面，感到很榮幸。

2009世大運7金 全力超越

台灣在一九八七年南斯拉夫世大運首度派隊參賽，二○○九年塞爾維亞世大運，我共斬獲七金、五銀、五銅，在一百六十四個參賽國排名第七，也是史上成績最佳的一次；上屆光州世大運我則摘下六金、十二銀與十八銅，在獎牌榜排名第十。

林德福表示，今年在主場優勢下，樂觀評估台灣可奪下十一面金牌，他強調，目標是突破過去最好七金成績，這也是底線，一定要跨越。

至於奪金重點與選手，林德福不想點名，「就是媒體常報的那些，我心裡有名單，但不要說出來，以免給選手壓力」。

我國過去世大運的優勢項目有舉重、跆拳道、羽球、桌球、射箭、網球與棒球等，上屆六金女子網球就貢獻兩面，本屆女網「詹氏姊妹」詹詠然、詹皓晴聯手出擊；羽球則有現任世界球后戴資穎坐鎮；桌球方面，第五度參賽的人氣王江宏傑，將挑戰個人第五金，舉重則由奧運雙金得主許淑淨領軍，摘金希望濃厚。