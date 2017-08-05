台電抓到作弊 怨無法可辦

2017-08-05

〔記者黃佩君、黃良傑／綜合報導〕中油查招考舞弊意外查到台電！台電上月舉辦僱員考試，於高雄三信家商考場當場查獲考生以手機作弊，但因該考試不屬於國家考試，無法以刑法論處，當下只取消考試資格，登錄資料後放行，讓舞弊集團有恃無恐，目前集團首腦仍逍遙法外。中油呼籲，希望國營事業招考納入國家考試，未立法前應以刑法詐欺罪論處。

難以考試法論處 只能撤銷資格

台電七月中招考僱員，刑事局電偵大隊等接獲台電人資室密報，指三信家商考場有考生舞弊，並提供名單，警方找到三名考生，加上陪考男子及女考生男友共五人，但因台電考試非國家考試，只能交由試務單位處置。雄檢襄閱主任檢察官王啟明表示，非國家考試難以考試法論處，若舞弊過程涉及影響電信網路使用或偽造准考證等手法，依法才能追究論處。

台電表示，僱員考試為自辦，相關考生經登記存證後，隨即撤銷考試資格，且五年內不得再度報考，也不排除移送檢調單位調查。台電指出，未來將請電信警察於考場監測異常電波，除了出動電波定向監測車巡邏，也會採用隱形耳機偵測器等設備。

中油則表示，當時出現在考場的南部老字號舞弊集團首腦陳文棋，過去也曾涉及大學指考、台銀檢券員考試及中鋼、中華電信等考試舞弊案，但因無法源依據，因此舞弊集團有恃無恐，一再犯罪。

中油籲納國考 適用妨害考試罪

中油副總畢淑蒨指出，國營事業招考並非國家考試，雖然刑法第一三七條有妨害考試罪，卻不適用。她說，中油希望將國營事業招考納入國家考試，正式適用妨害考試罪；而在未立法之前，希望檢調能以刑法第三三九條詐欺罪求刑，讓舞弊能有法嚇阻。

她表示，中油會在下半年的僱員考試簡章中納入防弊條款，若被抓到舞弊，也會祭出數年內不得再考的處分，實際年限仍在研議。

有國營事業考生表示，在以國營事業考試為主的補習班，的確曾聽到詢問是否需要舞弊服務的訊息，也都有固定行情；他並表示，舞弊都是考上再付費，抓到也沒刑責，因此仍會有人鋌而走險。