提軍購需求 國防部最快七月動作

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國「國家廣播公司」（ＮＢＣ）日前報導，美國總統川普為顧慮北韓、美中關係，延宕對台軍售，但此傳聞昨遭我駐美代表高碩泰否認。事實上，國防部仍打算待川普政府相關涉外官員補齊後，將向美方表達軍購需求，最快七月就會有動作。據悉，軍方將依照此次漢光卅三號演習結果，評估欲取得軍備，也可能爭取F-35戰機。
F-35、刺針、M777都有可能爭取
對於外傳美對台軍售生變，軍方官員反駁指出，美國相關對口官員尚未到位，研判可能七、八月間才就任，國防部如要接觸，最快也須等到七月。而國防部長馮世寬今年四月在立院外交及國防委員會被立委問及是否爭取F-35戰機時，也稱會在七月左右和美方充分表態、溝通。
對於軍方欲爭取的軍備項目，據悉，除F-35戰機之外，國軍也將視此次「漢光卅三號演習」結果向美提出需求，補強各軍種戰力。有軍方官員研判，爭取具機動性、精準打擊能力的M777榴彈砲，以及額外增購肩射型刺針飛彈等案，都可能在今年向美方提出。
不過，F-35戰機的造價高達一億至一億二千萬美元，也須顧及後勤成本，因此，據悉，軍方不排除爭取其他先進戰機，例如爭取多年的F-16C/D，也是可能選項。
但官員強調，我方打算爭取的軍備項目仍在評估中，尚未定案，也須看美方反應。另外傳美方可能售我反輻射飛彈，軍方未做進一步評論。
國防部日前指出，目前有九項美對我軍售案仍在執行中，包括UH-60M通用直升機、AAV7兩棲突擊車、人攜式短程（刺針）防空飛彈、方陣快砲、F-16A/B戰機性能提升、P-3C長程定翼反潛機、愛國者飛彈系統性能提升、AH-64E（阿帕契）攻擊直升機、派里級巡防艦等。不過，阿帕契攻擊直升機已全數交機，派里級巡防艦也在上月中抵台。