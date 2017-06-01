對台軍售延宕 高碩泰：美決策官員未到位

2017-06-01

台美軍事合作 維持綿密溝通和協調

〔記者呂伊萱、吳亮儀／台北報導〕駐美代表高碩泰昨赴立院外交及國防委員會報告台美關係。高碩泰強調台美軍事合作維持綿密溝通，對於美國對台軍售案延宕，他認為可能是由於川普政府重要決策官員「尚未補實」，須待情況更明朗化後，才能按照既定步驟和時程進一步討論、推動。

籲美恪守安全承諾 軍售作業正常化

高碩泰報告時表示，將持續推動台美軍事合作及交流，籲請美政府恪守對台安全承諾，軍售作業正常化及定期化，以協助我方自主國防能力，並落實軍事高層官員互訪。

川普顧慮中國？「沒收到這方面訊息」

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）上週曾報導，川普政府為顧及美中關係，因而延宕對台軍售，多名立委關切此事。高碩泰表示，沒有收到這方面訊息，並強調台美在軍事交流合作領域保持「非常綿密的溝通和協調」。但他坦言，軍售案至今未有具體進度，可能是由於川普政府重要政策官員「還沒補實」，需要等到美方決策人士到位後，再按照既定步驟和時程討論、推動。

民進黨立委羅致政提醒行政部門，外電報導是以「hold back」一詞形容川普政府遲遲未實現對台軍售，若是「延宕」就是時間早晚的差別，但「hold back」代表「猶豫」或者「整個收回」；羅強調，該報導稱相關事項「正在討論當中」，代表還有努力空間，他希望行政部門注意這個訊號。

國民黨立委江啟臣則指，雖然決策人士尚未到位，但已做了許多選擇，例如延宕軍售就代表著擔心情勢惡化，盼行政部門要務實判斷，不能一廂情願。高碩泰則回應表示「溝通從來沒有懈怠」。

至於對我軍售項目是否包括F-35與多管火箭系統等，高碩泰則表示相關細節不多評論，但強調任何能夠提升我國防衛武力的、或促進區域穩定發展等的內容，「都不排除」。

此外，衛福部長陳時中上週率「世衛行動團」從瑞士回國，雖無法參加世衛大會（ＷＨＡ），但在場外和多國進行雙邊會談。陳時中昨在立院受訪表示，今後會以「明年一定要參加」為目標。