2017-05-30

記者邱燕玲／特稿

年金改革要完成，就只剩下在立法院臨時會三讀通過的最後一步。對多數民眾而言，支持年改無庸置疑，而這議題延燒太久，大家只希望儘快通過，結束這個早該要完成的改革；對民進黨立委而言，年改議題中最受矚目的十八趴，背負著「愈早歸零愈好」的民意壓力，因此推翻年改會版本、改支持段宜康版本，早已是內部趨勢，全力在臨時會中通過年金改革，剩下的就留待歷史評斷。

年金改革歷經扁、馬、蔡三位總統，在扁、馬任內推動失敗後，蔡英文政府背負著「不能不處理」、「不能不完成」的民意期待，因此上任後就將年改視為最優先處理的重大議題，即使這一年來紛紛擾擾，尤其反年改勢力全力杯葛、製造衝突，牽制了年改進度，幸而社會支持年改的決心不受影響，只希望能儘早完成，因此讓執政黨已有準備，勢必要在立院臨時會結束這個戰場。

為推動年改，蔡政府付出了代價，除了部分軍公教反彈，拖延太久也導致民意不耐，影響蔡政府的支持度，但如此高難度的改革能夠完成，未來歷史自會有所評價；走到這一步，其實已退無可退，推動年改雖會引來不小的反彈，但若對年金改革有所遲疑、保留，更會招致民眾、支持者的強力批判，也會對蔡政府未來的施政、改革決心起疑。

可以想見，臨時會中反年改勢力將再度集結，進行最後的反撲，但其實他們也了解這是必然的結果，年改之路已無人可以阻擋。但執政黨必須給社會一個完整的交代，對於改革的幅度、完成改革的期限，必須全然負起責任，決定後就是承擔。