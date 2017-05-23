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提案修勞基法 綠委︰休息日加班 核實算工時

2017-05-23

推工時帳戶 加班較有彈性

〔記者曾韋禎、羅添斌／台北報導〕「勞動基準法」一例一休新制自實施以來，屢因缺乏彈性遭勞、資抱怨。多位民進黨區域立委紛為此提案修法，擬將休息日加班工時改為核實計算，不再以四或八小時為級距，並建立跨月的「工時帳戶制」，共創勞、資、經濟三贏。行政院及勞動部對此回應，法律提案權本屬立法委員職權之一，將予以尊重。

一例一休新制規定勞工每七天應有一例假日、一休息日；休息日加班，須給足四或八小時的工資，前二小時按平日工資多給一又三分之一，第三小時起多給一又三分之二；每年度或離職前未休完的特休假，雇主應發給工資。

特休沒休完 兩年內仍可休

但新制缺乏彈性，勞資雙方皆有怨言，屢有修法之議；轄內以中小企業為主的民進黨彰化縣長魏明谷甚至表明，希望輔導期無限期延長。

包括何欣純、許智傑、邱議瑩、陳賴素美、江永昌、張廖萬堅、陳素月、莊瑞雄、黃國書、黃秀芳等多位民進黨立委昨召開記者會，提出修正草案，盼能顧及產業性質之差異而更有彈性。

何欣純指出，草案不會改變休息日加班工資的計算方式，但加班工時要改為核實計算，不再「做一算四，做五算八」，才不會讓勞工看得到吃不到。

她表示，許多產業都有淡、旺季的問題，目前規定的每月四十六時加班上限缺乏彈性；故希望能在勞資會議同意後，以三個月為期，勻支總加班時數，建立「工時帳戶制」；亦即三個月內的加班總時數上限為一三八時，但單月最高亦不得超過五十四時。至於每年度未能修完的特休假，除雇主可發給工資外，勞工也能請求將未休之天數，累計到下個年度使用，但應以兩年度為限。

政院、勞部︰尊重立委職權

此為一例一休實施以來，第一個觸及政策核心的修正草案。另包括蘇治芬、林岱樺等綠委也擬提案修法，大方向均為核實計算加班工時、建立工時帳戶制，但細節各有不同。民進黨團總召柯建銘表示，尊重提案委員的意見，不過黨團至今尚未就此討論；未來希望聆聽不同政黨及勞、資等各界意見，若社會有修法之高度共識，也不會是鐵板一塊。

行政院發言人徐國勇及勞動部昨都指出，尊重立委提案權；但勞動部也指出，相關規定的調整涉及勞工健康福祉與權益，仍需進一步蒐集勞資雙方意見，凝聚共識，審慎評估。

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