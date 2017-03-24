種苗界龍頭 上百機密「種子父母本」遭竊
若流到海外 衝擊台灣農業
〔記者蔡清華／高雄報導〕農友種苗公司遭現職與離職員工勾結，盜取了公司市值兩千多萬的上百種專業種子「父母本」，一旦這些種子流至海外或中國，將嚴重衝擊台灣農業。
農友種苗公司係由「西瓜大王」陳文郁在民國五十七年創立，他畢生致力於建立「種原庫」，收集了十餘萬種來自台灣本土與世界各地的種子，歷來已育成超過六百種各式蔬果享譽海內外，包括知名的無子西瓜、黃皮紅肉的「黛安娜」西瓜以及聖女小番茄等，是國內最大規模的種子生產廠商。
被偷種苗 市值2千多萬元
專業種子「父母本」是農友種苗重要的營業秘密，日前公司卻發現有人在外高價販售公司所擁有的多種專業種子父母本，專業秘密疑似已遭侵害，因而提出檢舉。
高雄橋頭地檢署受理報案後，智慧財產專組檢察官倪茂益廿二日指揮調查局高雄市調查處，搜索鄭姓離職員工（男、五十八年次）、張姓現職員工（女、五十九年次）之住處，當場在鄭嫌住處查扣包含木瓜、西瓜等上百種專業種子父母本。鄭、張兩人亦坦承竊取了農友種苗公司的專業種子父母本。
所謂父母本，是用父本的雄蕊與母本的雌蕊授粉產生種子（又稱雜交種子），雜交種子是販售給一般農民種植使用，但開花結果後，如果用這些第二代雜交種子再種，它的果實形狀、甜度都會變很差，農友公司主要就是靠販售第一代雜交種子獲利，一旦外洩流出國外，不只將重創該公司，甚至衝擊我國農業專技發展。
內神通外鬼 檢調繼續追查
檢察官偵訊後，認為二人涉犯營業秘密法，罪嫌重大，惟無羈押之必要，當庭命鄭嫌、張嫌各以新台幣廿萬元和五萬元交保候傳。但仍指揮高雄市調查處繼續追查，遭竊的專業種子父母本是否已悄悄流至國外或中國地區。
依營業秘密法第十三之一條規定，若以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，最重可判處五年以下有期徒刑；如意圖在外國、中國地區、香港或澳門使用，而有竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密之犯行，更可依同法第十三之二條規定判處一年以上、十年以下之有期徒刑。
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