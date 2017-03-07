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黑幫包裝成政黨對群眾施暴 葉俊榮：嚴辦

2017-03-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對黑幫包裝成政黨，不斷對民主集會及陳抗遊行進行暴力滋擾，民進黨立委昨在立法院內政委員會痛批警方一再縱容，讓暴力事件一再重演。警政署表示，會配合國安單位嚴加偵辦；內政部長葉俊榮強調，絕不縱容，該嚴辦就嚴辦。

民進黨立委陳其邁質詢指出，從三一八學運、反課綱遊行、香港黃之鋒民運人士來台、年金改革、二二八集會活動，都有特定政治團體及政黨介入暴力滋事，對民眾拳打腳踢，暴力事件層出不窮，絕對是台灣民主之恥。

228當天連警察都打 立委批：警方只站在旁邊看

警政署長陳國恩答詢說，二二八自由廣場暴力事件，已第一時間過濾分析出嫌犯，中華統一促進黨二人、四海同心會五人涉案，本週再傳訊四人到案，目前全都移送法辦。

陳其邁質疑，根據「刑法」規定，公然聚眾時，首謀、下手施強暴脅迫者，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，二二八當天統派人士連警察都敢打，警方卻只站在旁邊看，事後以「妨害公務」偵辦，「我真的非常不滿！」

葉俊榮表示，絕對不容許「縱容」干擾民主社會的暴力行為，該採取作為都要做，至於方法程度可討論，但絕對不會縱容，該嚴辦就嚴辦。

陳其邁指出，統促黨的政黨收入全是個人捐款，收支決算表顯示租金支出上百萬元，人事支出卻是零，這種財報及資金來源都很奇怪，到底有無調查是否接受中國資金援助？葉俊榮說，「有往這方面努力」。

陳其邁強調，政黨收受國外政治獻金是刑事犯罪，可處五年以下有期徒刑，警政署可以去查。陳國恩表示，「這有更高機制在查，該移送會移送！」民進黨立委賴瑞隆追問，上次說要切斷金流，進度如何？陳回答，非涉及刑法部分，國安單位正調查，還需要證據；至於幫派堂口，警政署會大力掃蕩。

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  • 內政部長葉俊榮昨赴立院備詢。（記者黃耀徵攝）

    內政部長葉俊榮昨赴立院備詢。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 內政部長葉俊榮 愛國同心會 統促黨 警政署 陳國恩 黑幫
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