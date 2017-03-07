無人載具提升戰力 應列重點國防發展

2017-03-07

記者羅添斌／特稿

中科院日前參與阿布達比防衛展，並展示電戰型大型無人機、無人靶船等各式由我國研製的無人載具，由於台灣在無人載具的發展上相當快速，同時屢有創新成果展現，獲得國際關注，政府應對無人載具技術發展投以更多資源，才能以有限的預算，發揮出最大效益。

在無人載具的發展上，美國居於國際領導地位，因此，包括我國、中國及其他國家，在研製大型及中型無人機時，無不以美軍已服役的無人機為師。我國自製的「騰雲」大型無人機，以及中國研製的「翼龍」系列大型無人機，設計理念及外觀均與美軍「掠食者」無人機相似。

各國在發展無人機腳步雖有先後，但發展條件不同，台灣在光電、半導體及材料科技上表現傑出，且各個電子產業齊聚，能夠從上游、中游到下游，快速備齊各項料件模組。中科院也曾自豪具有從模組、次系統到全系統的研發及製造能力，可在短期內為買主進行客製化服務，而這就是台灣的優勢所在。

在短短幾年內，中科院在無人載具的發展上已有成效，無論是小型、中型及大型的戰略型無人機，到水上靶船等無人水上載具，無人載具的發展族系已略見雛形；但對無人載具的發展而言，這僅是基本階段。要想跨入更高的進階，必須全方位發展各種無人載具的衍生型裝備，無人機必須由偵蒐功能進階到可擔任部分戰鬥功能，甚至成為主戰裝備；中科院要想獲得亮麗的成績單，就不應畫地自限。

蔡總統上任後，開始著重中科院軍事科技研發的能量，中科院今年的科研預算就比去年度成長二十一％，從去年五二○起算，光是中科院航空研究所延聘的專業人士，就超過兩百人，代表蔡政府對軍事科技研發的肯定；但這不能僅僅是單一年度的成長，必須長期投入資源來支撐，才能有實力與其他國家一較高下。