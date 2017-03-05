中國擴武 今年軍費4.5兆
〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕中國軍費年年成長，中國全國人大會議發言人傅瑩昨天指出，今年中國國防費增長的幅度是七％左右。以中國去年國防預算九千五百四十三億元人民幣估算，今年將突破一兆元人民幣大關，是我國今年國防預算的十四倍，中國軍費成長的速度令人咋舌，也勢必增加我國防安全上的壓力。
成長7％ 首度破1兆人民幣
中國十二屆全國人大五次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，由大會發言人傅瑩回答記者提問。
根據新華社報導指出，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者提問表示，近年來中國軍事實力不斷增長，包括航母的打造、南海諸島的島礁建設和軍事部署，以及武器裝備更新等問題，包括美國在內的世界各國均有所關注。由於中國和一些鄰國的領土爭端也尚未解決，這些軍力的增長也讓許多國家懷有戒心和一定的警惕，中國今年的軍費開支會是多少？會有怎樣幅度的增長？如果在經濟增速放緩的情形下，軍費增長的幅度較大是出於什麼樣的考量？和美國總統川普最近宣布的大幅增加美國軍費開支有沒有關係？
成長速度驚人 是我國的14倍
傅瑩回答說，每年中國政府是根據國防建設的需求，和國民經濟發展的水平來確定國防費的規模，今年中國國防費增長的幅度是七％左右。在ＧＤＰ中占的比重是一．三％左右，這些年一直處於這個水平。
傅瑩接著就有關美國主張要提高軍費提問指出，美國軍費已經很大了，「我去慕尼黑參加安全會議，北約也在強調要把他們每個成員國防費占的比重都提高到二％，我不知道你們怎麼評估這個趨勢，是不是也問問他們是什麼考量」。
傅瑩強調，中國周邊存在著領土主權、海洋權益爭議問題，而中國能力增強，有利於維護地區和平與安全。她也說，未來形勢如何發展，端看美國的意圖。
美前國防官員 促台增加預算
中國去年的軍費為九千五百四十三億元人民幣，今年成長幅度達到七％，換算下來，今年的軍費達到一兆二百一十一億元人民幣，約為台幣四兆五千八百億元；而我國今年度國防預算為三千二百一十七億元台幣，亦即中國今年的軍費為我國國防預算的十四倍之多。
對於兩岸國防預算差異，前美國五角大廈副助理部長鄧志強曾在去年底示警，我國國防預算跟不上中國構成的威脅，應予以增加。
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