| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
 首頁 > 焦點

中國擴武 今年軍費4.5兆

2017-03-05

〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕中國軍費年年成長，中國全國人大會議發言人傅瑩昨天指出，今年中國國防費增長的幅度是七％左右。以中國去年國防預算九千五百四十三億元人民幣估算，今年將突破一兆元人民幣大關，是我國今年國防預算的十四倍，中國軍費成長的速度令人咋舌，也勢必增加我國防安全上的壓力。

成長7％ 首度破1兆人民幣

中國十二屆全國人大五次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，由大會發言人傅瑩回答記者提問。

根據新華社報導指出，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者提問表示，近年來中國軍事實力不斷增長，包括航母的打造、南海諸島的島礁建設和軍事部署，以及武器裝備更新等問題，包括美國在內的世界各國均有所關注。由於中國和一些鄰國的領土爭端也尚未解決，這些軍力的增長也讓許多國家懷有戒心和一定的警惕，中國今年的軍費開支會是多少？會有怎樣幅度的增長？如果在經濟增速放緩的情形下，軍費增長的幅度較大是出於什麼樣的考量？和美國總統川普最近宣布的大幅增加美國軍費開支有沒有關係？

成長速度驚人 是我國的14倍

傅瑩回答說，每年中國政府是根據國防建設的需求，和國民經濟發展的水平來確定國防費的規模，今年中國國防費增長的幅度是七％左右。在ＧＤＰ中占的比重是一．三％左右，這些年一直處於這個水平。

傅瑩接著就有關美國主張要提高軍費提問指出，美國軍費已經很大了，「我去慕尼黑參加安全會議，北約也在強調要把他們每個成員國防費占的比重都提高到二％，我不知道你們怎麼評估這個趨勢，是不是也問問他們是什麼考量」。

傅瑩強調，中國周邊存在著領土主權、海洋權益爭議問題，而中國能力增強，有利於維護地區和平與安全。她也說，未來形勢如何發展，端看美國的意圖。

美前國防官員 促台增加預算

中國去年的軍費為九千五百四十三億元人民幣，今年成長幅度達到七％，換算下來，今年的軍費達到一兆二百一十一億元人民幣，約為台幣四兆五千八百億元；而我國今年度國防預算為三千二百一十七億元台幣，亦即中國今年的軍費為我國國防預算的十四倍之多。

對於兩岸國防預算差異，前美國五角大廈副助理部長鄧志強曾在去年底示警，我國國防預算跟不上中國構成的威脅，應予以增加。

廣告
  • 中國軍費成長的速度令人咋舌，今年國防經費成長幅度七％左右，將突破一兆元人民幣大關，是我今年國防預算的十四倍。圖為中國遼寧艦隊。（路透檔案照）

    中國軍費成長的速度令人咋舌，今年國防經費成長幅度七％左右，將突破一兆元人民幣大關，是我今年國防預算的十四倍。圖為中國遼寧艦隊。（路透檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國軍費 人大 國防預算 軍事
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：中國擴武 今年軍費4.5兆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.