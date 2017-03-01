吳樹民：很多人批評改革太慢
2017-03-01
〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣國家聯盟昨天發起「二二八史跡巡禮」遊行，數百人一路從二二八事件時的天馬茶房走到二二八紀念公園，台灣國家聯盟總召吳樹民受訪表示，在轉型正義完整歷史沒有完全被放入教科書前，都不覺得歷史有被平反。蔡政府雖然用穩健腳步去做轉型正義和改革，「不過相信很多台灣人民會批評腳步太慢。」
「二二八史跡巡禮」遊行一路從當年二二八事件的引爆地—查緝私菸的「天馬茶房」，經過現址為彰化銀行的舊菸酒公賣局，最後抵達二二八紀念公園。民進黨副秘書長李俊毅、立委姚文智、尤美女等人都加入遊行隊伍。
歷史沒放入教科書 不覺得平反
對於蔡政府正著手進行一系列轉型正義與歷史史料還原、解密工作，吳樹民認為，歷史還沒放入教科書前，他都不覺得是平反，文化部最近的作為只是第一步，教育部也應該要出手去改變台灣的教科書。
吳樹民表示，蔡政府用穩健的腳步去做轉型正義和改革工作，不過相信很多台灣人民會批評腳步太慢，蔡政府一方面要求穩定、一方面也不要出差錯，要如何抓其中的「眉角」，需要有一點藝術。台灣人民是否可以忍受這樣慢的腳步？
吳樹民說，蔡總統應該要讓台灣快點變成正常化國家，才不會被外來政權再度統治。這對台灣人來說很重要。
文化部推動中正紀念堂轉型，國民黨質疑「去蔣化」，吳樹民說，二二八的元凶已經很清楚，就是蔣介石，現在銅像還在中正紀念堂受人崇拜，感覺有些錯亂，不過有時候要用時間去解決一切，已經等了七十年，希望趕快有一個正常化的處理，讓社會以後衝突越來越少。
中研院近史所副研究員陳儀深則在遊行的宣傳車上，對街頭民眾講述二二八歷史，他說，紀念二二八，一方面是要維護人權和主權，也對過去歷史做反省，透過歷史檔案解密、公布，並且寫入教科書，做為歷史教訓。
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