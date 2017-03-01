| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

吳樹民：很多人批評改革太慢

2017-03-01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣國家聯盟昨天發起「二二八史跡巡禮」遊行，數百人一路從二二八事件時的天馬茶房走到二二八紀念公園，台灣國家聯盟總召吳樹民受訪表示，在轉型正義完整歷史沒有完全被放入教科書前，都不覺得歷史有被平反。蔡政府雖然用穩健腳步去做轉型正義和改革，「不過相信很多台灣人民會批評腳步太慢。」

「二二八史跡巡禮」遊行一路從當年二二八事件的引爆地—查緝私菸的「天馬茶房」，經過現址為彰化銀行的舊菸酒公賣局，最後抵達二二八紀念公園。民進黨副秘書長李俊毅、立委姚文智、尤美女等人都加入遊行隊伍。

歷史沒放入教科書 不覺得平反

對於蔡政府正著手進行一系列轉型正義與歷史史料還原、解密工作，吳樹民認為，歷史還沒放入教科書前，他都不覺得是平反，文化部最近的作為只是第一步，教育部也應該要出手去改變台灣的教科書。

吳樹民表示，蔡政府用穩健的腳步去做轉型正義和改革工作，不過相信很多台灣人民會批評腳步太慢，蔡政府一方面要求穩定、一方面也不要出差錯，要如何抓其中的「眉角」，需要有一點藝術。台灣人民是否可以忍受這樣慢的腳步？

吳樹民說，蔡總統應該要讓台灣快點變成正常化國家，才不會被外來政權再度統治。這對台灣人來說很重要。

文化部推動中正紀念堂轉型，國民黨質疑「去蔣化」，吳樹民說，二二八的元凶已經很清楚，就是蔣介石，現在銅像還在中正紀念堂受人崇拜，感覺有些錯亂，不過有時候要用時間去解決一切，已經等了七十年，希望趕快有一個正常化的處理，讓社會以後衝突越來越少。

中研院近史所副研究員陳儀深則在遊行的宣傳車上，對街頭民眾講述二二八歷史，他說，紀念二二八，一方面是要維護人權和主權，也對過去歷史做反省，透過歷史檔案解密、公布，並且寫入教科書，做為歷史教訓。

廣告
  • 台灣國家聯盟昨發起「二二八史跡巡禮」遊行，數百民眾響應。 （記者蘇芳禾攝）

    台灣國家聯盟昨發起「二二八史跡巡禮」遊行，數百民眾響應。 （記者蘇芳禾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228事件 蔡英文
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：吳樹民：很多人批評改革太慢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.