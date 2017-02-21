中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫

2017-02-21

今年移入首例 與中國變種一致

〔記者林惠琴、編譯孫宇青／綜合報導〕中國感染H7N9的人類病例中，發現變種病毒，我國衛福部昨表示，今年國內首例H7N9境外移入個案檢體，病毒經全基因序列分析，與中國的變種病毒幾乎一致，確認也是新的基因型，且對於克流感等現有抗病毒藥物具有抗藥性，目前尚無確定有效的治療藥物。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名二月四日確診的高雄六十九歲台商，紅血球凝集素HA與神經胺酸酶NA蛋白基因，與過去境外移入個案病毒不同，卻與中國最新公布變種病毒幾乎一致，在HA蛋白新增三個鹼性胺基酸，可能在禽類傳播力、致病性變高，從低病原性轉成高病原性，恐造成更大量的禽類死亡，但無增強禽傳人或人傳人能力的突變。

69歲台商廣東染病 病況仍嚴重

目前該病患仍病況嚴重、住院治療中。因新型病毒對克流感、瑞樂沙等現用藥物有抗藥性，專家推測可能是治療過程篩出的抗藥性病毒，已通知醫療團隊參考，並釋出國內原購入要用於伊波拉治療、在日本核准的一款流感新藥供使用。但羅一鈞坦言，此藥在禽流感的臨床應用不多，因其藥理機轉屬於聚合酶抑制劑，與現有抗病毒藥物不同，因此嘗試應用。

新型H7N9病患會否無藥可醫？羅一鈞則強調，國內累計有五例H7N9個案，均從中國移入，包含三名台商、兩名中客，其中一名八十六歲男性中客死亡，但二○一三年首例五十三歲男性台商，治療時也一度出現抗藥性，當時並無其他新藥可用，但在醫護人員照料下仍康復出院。

中國資訊未透明化 通報遲緩

目前全球H7N9人類病例只發生在中國，但中國資訊仍未透明化，據了解，此次是我國先於二月十六日將這名病患的病毒序列發布於國際GISAID網站與全球分享，中國進而在前兩天公布發現變種病毒，也才通報世衛ＷＨＯ，但對於抗藥性、治療方式等，中國仍未多作說明。

中國疫情惡化 感染人數創高

中國從二○一三年出現首例以來，已有一二二四例H7N9確診病例，造成三五九人死亡。這個冬天疫情更嚴重惡化，從去年十月以來，中國已累計四二六例人類病例，創下歷年最高紀錄，中國疾病防制中心最新數據更顯示，光一月就有一九二人感染，其中七十九人死亡，比往年同期高出四倍。

二月亦已有七十七人確診、八人死亡，廣東省近日更在兩個病例中發現變種病毒，而我國的台商病例也是在廣東染病。整體個案多具禽類、活禽市場暴露史，以五十歲以上族群為主。

據路透報導，世界動物衛生組織ＯＩＥ官員指出，鳥禽感染H7N9後不易出現症狀，致使檢驗困難度大幅提高。尤其中國部分地區，民眾喜購買活禽，並在現場或家裡宰殺，許多人與感染源密切接觸，才會染病。因此，中國H7N9疫情擴散情況，可能遠比檯面的數據更嚴重。