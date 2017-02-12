工程師預告全球地震 網友酸湊巧
2017-02-12
〔記者葛祐豪、鄭瑋奇／綜合報導〕資訊工程師王明仁一月底曾在臉書預告，二月八日至十五日將有一波全球地震高峰期，菲律賓及台灣這兩天接連發生強震，有網友直呼神準。不過，網友整理他預測地震失準的次數，遠高於預測中的次數，「不能因湊巧，就說是神準」。
預測地震失準的次數 比準的多
王明仁去年一月廿九日於臉書發布預警，指「嘉南地區能量快速累積，…一旦出現恐造成嚴重影響」，結果台南發生二○六大地震。
今年一月廿九日，王明仁又在臉書預言，指二月八日至十五日，全球將有一波地震高峰期。二月七日他再次於臉書提醒：「南部…○二○八凌晨請小心～地板搖！」
王明仁是根據自己設計的地震偵測儀，運用地殼、地磁與天氣進行三方定位，聲稱可測得八百公里範圍、十二小時內將發生的地震。
氣象局長辛在勤表示，沒有科學觀測為根據所預測的內容，雖不受氣象法規範，但若引起恐慌，仍可依違反社會秩序維護法懲處，請民眾避免觸法。
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