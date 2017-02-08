新一代高教機要2026年才全數交機》AT-3、F-5須先延壽9年

2017-02-08

〔記者涂鉅旻／台中報導〕總統蔡英文昨赴中科院主持新一代高教機簽約儀式，正式宣布「高教機國造」啟動；不過，根據國防部規劃，在時程未耽誤的前提下，六十六架新一代高教機要全數交機，須等到二○二六年，在國軍不考慮外購高教機的情形下，已服役逾四十年的F-5部訓機、服役逾卅年的AT-3高教機，勢必須延壽九年，繼續培育後進空軍飛行員。

由於我國AT-3高教機、F-5部訓機機齡已高，空軍近年來急尋籌獲新機的管道，一度考慮採購義大利M-346高教機、韓國T-50高教機，但蔡政府上台後，確立「高教機國造」政策方針，排除「外購洋機」、「洋機國造」等方案。

因此，國防部編列六百八十六億元預算，啟動六十六架「高教機國造」計畫案，預算自今年執行至二○二八年。如期程未耽誤，二架原型機將在二○一九年出廠、二○二○年試飛，隨後投入量產，預計二○二六年交機完畢。

但國防部原規劃，F-5部訓機將在二○一九年除役、AT-3高教機除役時間點則落在二○二○年，屆時恐出現高教機戰力「空窗」。不過，國防部在新一代高教機建軍時程確立後稱，上述二型部訓、高教機將延壽，F-5部訓機更可延壽至二○二八年，AT-3延壽計畫也可望建案執行。

軍方人士指出，軍機是否堪用的關鍵在於「妥善率」，雖隨著機齡日漸增加，風險固然會提高，但只要維修、保養確實，仍可進行戰訓任務，同時也會緊盯新一代高教機籌獲時程。

軍方：保養確實 仍可進行戰訓

中科院副院長馬萬鈞表示，我國並非首次製造高教機，還曾造過IDF戰鬥機，「所以我們今天只是掉回頭來」，讓空軍獲得現階段可以用、最新的高教機，「你說我們技術是否備便？我們當然備便。」中科院一定會在二○一九年讓外界看到新飛機。

另外，國防部長馮世寬曾宣示，國軍將啟動「下一代戰機」國造計畫，且新型戰機須具備匿蹤功能，中科院昨更展示新款「AESA」電子主動掃描陣列雷達，盼用於下一代戰機。馬萬鈞表示，新一代戰機雖尚未完成設計，但也非從零開始幻想，相關技術已在起跑點，也有把握跑完全程。他強調，所有軍機開發工作是持續進行的，後續將依空軍需求規劃完成任務。