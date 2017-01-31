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馬關渡宮參拜 考媽祖歷史

2017-01-31

〔記者何世昌／台北報導〕前總統馬英九昨到北投關渡宮參拜，有別於前日總統蔡英文準備兩千份小紅包，供民眾排隊領取；馬英九則以「有獎徵答」形式贈送春聯，他共準備六道有關媽祖的「隨堂考」，答對即可獲得。

不過，在被問及國民黨主席選舉支持誰？馬英九未有任何回應。

贈廟方禮袋 印總統府字樣

馬英九在廟方人員陪同下，三拜聖母，參拜儀式結束後，馬轉身面向信徒，並致贈廟方春聯及印有「總統府」字樣的禮袋，以及一包香油錢。

馬英九以有獎徵答形式發放民眾春聯，前兩題「媽祖姓什麼？叫什麼？」、「媽祖婆是哪個地方的人？」，答案分別是「林默娘」、「福建省湄洲人」，婆媽爭相搶答；但問及「媽祖是中國哪個朝代的人？」有民眾回答「宋代」，未料，馬立刻追問，「那是北宋？還是南宋？」馬英九見民眾答題困難，便化身歷史老師解答是「北宋」，媽祖生於宋太祖建隆元年。

接著，馬又問：「哪天是媽祖生日？」、「媽祖高壽多少？」、「關公跟媽祖，哪一位比較年長？」答案分別是「三月廿三日」、「一○五七歲」、「關公」。馬解釋，關公約比媽祖年長八百歲。

馬英九表示，隨堂考旨在讓信眾更認識神明，強化文化信仰的歷史深度。

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  • 前總統馬英九（右）大年初三（30日）前往關渡宮參拜祈福，並與民眾開心玩有獎徵答。（記者簡榮豐攝）

    前總統馬英九（右）大年初三（30日）前往關渡宮參拜祈福，並與民眾開心玩有獎徵答。（記者簡榮豐攝）

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