年改新戰場在立院 拚5月過關

2017-01-24

柯建銘：審不完就加開臨時會 廖國棟：應開公聽會凝聚共識

〔記者蕭婷方／台北報導〕年金改革國是會議全國大會前天落幕，政府希望在三月中旬將年金改革草案送到立法院。立法院民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，下會期將依改革議題分送各委員會審查，「審不完也會召開臨時會處理」。

分送委員會審查「最快3月就可審」

年金改革經歷扁、馬、蔡三任總統，扁、馬任內均未完成改革，蔡政府上台後宣示一年內完成年金改革，年金改革委員會提出年金改革方案後，下階段年金改革戰場將轉移到立法院。

目前規劃勞保年金由勞動部提修法，涉及十八％優存相關改革的公務人員退休法由銓敘部提案，軍人退撫制度則由國防部負責；至於財政部份要由經濟部、財政部分別提出草案評估。

柯建銘表示，國是會議落幕，各界對年金改革的意見仍待整合，未來主戰場將轉移到立法院，行政部門將草案送來立院就會馬上排審，下會期三月初就可召開委員會了，「最快三月就可審」。

「照程序處理」趕5月休會前審竣

柯建銘強調，由於草案涉及範圍廣，不可能一次審完，且朝野協商至少要一個月，若來不及五月會期結束前審竣，「也會開臨時會處理」，「不敢說一定會過，一切照程序來處理」。

年金改革至少涉及十餘項法規修正，是否會成立特種委員會審查？柯建銘表示，特種委員會組成繁複，還要依照政黨代表組成、並推派召委，「會搞死人」，組特種委員會沒有特殊意義，「不是有特種委員會法案就會通過」，重點在於各界要有共識，各黨一起來抗壓、承擔。

柯建銘強調，各職業類別由各委員會審查較為專業，軍人交由國防及外交委員會審查，教職員由教育委員會處理，至於銓敘部相關法案，則由司法及法制委員會處理。

民進黨團針對年金改革也有優先順序，據了解，傾向優先處理黨職併公職、退休所得替代率及逐年廢除十八趴等改革。

國民黨則主張應加開年金改革公聽會凝聚共識。國民黨團總召廖國棟表示，年金改革各界尚無共識，「還需要更多時間」，變法要循序漸進，不是喊出改革時間就可以處理；廖更批說，重要法案應該在正常會期處理，不應該用臨時會草率通過，這樣很不負責任。

時代力量黨團總召徐永明持樂觀態度表示，年金改革共識高，僅餘改革期程等細項待討論，下會期為法案會期，各委員會有較多時間處理改革法案，要不要開臨時會尚言之過早。