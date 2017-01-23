2017-01-23

記者曾韋禎／特稿

總統府國家年金改革委員會昨召開國是會議，或許是接近農曆年，抑或是場外正在舉行寒士宴，更重要的是缺乏正當性，抗議聲量顯比去年九三大遊行超過十萬人的超大陣仗，縮水許多了。

蔡英文總統自去年五二○就職喊出年金如果不改就會破產後，歷經二十場委員會的激烈交鋒，透過相關資料不斷地呈現，讓國人漸漸了解，若不當機立斷改革年金，台灣確實會從「年金王國」轉變為「年金亡國」。

特別是年改會在台灣社會尚有緩步改革空間的時機，推出至為緩慢的改革進程，將阻力化解至最小；讓反對者除了不斷呢喃「信賴保護、不溯及既往」的咒語外，始終提不出足以說服社會的說詞，就連自己人都站不太出來。

當社會無法承受，改革就是義務！無論是軍、公、教、勞，台灣的年金制度是建立在最好的人口紅利、最佳的經濟發展之下。以公務員為例，全國公務員總數長年維持在三十餘萬人，但退休公務員卻在短短十年間，從每年七千人攀升到一萬一千人；退撫基金的支出，亦從每年二百億元暴增至七百億元。

再以勞保為例，目前共有千萬名投保人，七十餘萬人領取年金，等於十餘人養一人；但隨著台灣的高齡化、少子化，直到四十四年後，台灣的扶老比將從五．六人縮減至一．三人。且光以現在的勞保結構，每年須支付一千五百四十三億元的勞保年金，在二○四二年將攀升到七千八百一十四億元；若再濫開支票，訂下一．九萬元的地板，每年至少再增千億元。台灣社會承擔得起嗎？

年金就是靠在職者繳付給已退者支用。當已退者不斷膨脹、在職人口日益萎縮，當然須視情況調整已退者的收入，何來信賴保護？除非信賴保護是建立在對下一代的壓榨之上！

年金的本質就是世代互助，當所有人的年金都是繳少領多下，誰都沒資格抗拒改革。