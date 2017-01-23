當社會無法承受 改革就是義務
2017-01-23
記者曾韋禎／特稿
總統府國家年金改革委員會昨召開國是會議，或許是接近農曆年，抑或是場外正在舉行寒士宴，更重要的是缺乏正當性，抗議聲量顯比去年九三大遊行超過十萬人的超大陣仗，縮水許多了。
蔡英文總統自去年五二○就職喊出年金如果不改就會破產後，歷經二十場委員會的激烈交鋒，透過相關資料不斷地呈現，讓國人漸漸了解，若不當機立斷改革年金，台灣確實會從「年金王國」轉變為「年金亡國」。
特別是年改會在台灣社會尚有緩步改革空間的時機，推出至為緩慢的改革進程，將阻力化解至最小；讓反對者除了不斷呢喃「信賴保護、不溯及既往」的咒語外，始終提不出足以說服社會的說詞，就連自己人都站不太出來。
當社會無法承受，改革就是義務！無論是軍、公、教、勞，台灣的年金制度是建立在最好的人口紅利、最佳的經濟發展之下。以公務員為例，全國公務員總數長年維持在三十餘萬人，但退休公務員卻在短短十年間，從每年七千人攀升到一萬一千人；退撫基金的支出，亦從每年二百億元暴增至七百億元。
再以勞保為例，目前共有千萬名投保人，七十餘萬人領取年金，等於十餘人養一人；但隨著台灣的高齡化、少子化，直到四十四年後，台灣的扶老比將從五．六人縮減至一．三人。且光以現在的勞保結構，每年須支付一千五百四十三億元的勞保年金，在二○四二年將攀升到七千八百一十四億元；若再濫開支票，訂下一．九萬元的地板，每年至少再增千億元。台灣社會承擔得起嗎？
年金就是靠在職者繳付給已退者支用。當已退者不斷膨脹、在職人口日益萎縮，當然須視情況調整已退者的收入，何來信賴保護？除非信賴保護是建立在對下一代的壓榨之上！
年金的本質就是世代互助，當所有人的年金都是繳少領多下，誰都沒資格抗拒改革。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 建仔前隊友「火球男」范屈拉 驚傳車禍過世
- 教師夫妻與女教師三角畸戀 LINE對話極盡噁心
- 〈50 Plus〉退休後的天空
- 〈熱門族群〉泰豐一把火 照亮整個族群
- 前晚才夢到墜機 郭彥甫搭機驚冒火花
- 《鬼怪》奪收視王 孔侑害羞對見面會沒興趣
- 《女權大遊行 》好萊塢A咖上街頭 瑪丹娜3飆髒話想炸毀白宮
- 重回藍鳥 「包爺」選擇快樂
- 楊貴媚公然調戲 尬吳朋奉飆演技
- 獨家》胖男帶嫩妻參加換妻性交 竟是如此結局
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 歐極右政黨會師 喊選民覺醒
- 愛心不敵景氣 社福募款變少變難
- 就職人氣不如歐巴馬 川普斥媒體說謊
- 健康過好年 藥膳雞湯配按摩
- 籃網差點捕黃蜂 豪本週有望歸隊
- 〈旅遊的滋味〉卡夫卡之眼
- 〈折翼少年〉父子之間
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 桃市》自願捐款? 全民運運動舞蹈選手獎金 驚爆匯回委員會
- OPEC每日供應量已少150萬桶 油國減產速度超出預期
- 川普經濟學怎落實 我央行緊盯
- 桃園》摸春牛 來明聖道院「倒吃甘蔗」
- 澳網納達爾、小威搶前8強 今日賽事轉播與預告
- 建雷達站砍22相思樹？ 氣象站：修枝啦
- 〈熱門族群〉賠到怕、拒殺價 貨櫃運輸業今年谷底翻身
- 〈幸福上班族〉提高你的玩樂指數
- 霧台賞櫻有管制 年初二禁車駛入
- 張菲等待復出 自誇很好用
- 陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
- 飯前吃或飯後吃 照藥袋指示就對了
- 自由廣場》就職花絮看素人總統
- 大碗蝦仁飯500元 超狂小吃店 可賒欠喔
- 賈梅交出政權 離開甘比亞
- 越二代拜年 朱立倫發吉利福袋
- 〈熱門族群〉光學族群軋空也軋空手 小心為上
- 斗六燈會小而美 今明試燈
- 〈旅遊的滋味〉迷人小鎮的地面風情
- 險搭上911死亡班機 男星決定拍反恐電影
- 江明賢墨彩展 樂賞人文美學
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：當社會無法承受 改革就是義務
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分