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香港民主派來台遭滋擾// 四海幫幫主 「督軍」抗議

2017-01-22

楊德昀現身 屢交頭接耳

〔社會新聞中心／台北報導〕香港民主人士黃之鋒等人日前來台遭暴力對待，警政署發現，除竹聯幫大老張安樂的次子張瑋在機場意圖施暴，隔天黃之鋒等人參與時代力量在北市舉辦的論壇場外，四海幫幫主楊德昀赫然現身在抗議群眾中，跟幫眾交頭接耳，親自「督軍」意味濃厚，警方擬約談楊，以查明是否有對岸人士指使他率眾抗議。

警方研判，四海幫與竹聯幫多位大老近年都在中國做生意，不無可能是為了保住生意而受到指使，且可能因對岸時時「監控」陳抗活動時各方人馬參與狀況，楊德昀才不得不親自到場，警懷疑有中國政治力介入，對台灣黑幫下指導棋，正深入釐清。

警政署高層懷疑，若真有中方人士躲在幕後指使台灣兩大幫派鬧事，不排除對岸人士可能是以商人身分掩護官方身分，先與兩幫人士接觸，最後再掀開底牌、提出要求。

四海幫眾 如影隨形陳抗

警政署掌握，黃之鋒等人來台當天，四海幫眾先在台北市塔悠路集結後，搭上四輛遊覽車，當時楊德昀的車輛便出現在附近，但他似乎未下車，後來眾人前往機場外陳抗時，四海幫兩名副幫主張存偉、張惟強出現在現場。

隔天下午二時許，時代力量邀黃之鋒等人在北市松江路舉辦論壇，場外有愛國同心會、中華統一促進黨與四海幫三股群眾抗議，大批警力管制進出，抗議群眾散在人行道與馬路，其中愛國同心會有一、二十人，站在中央，大樓右邊有統促黨近一百人，左邊則是四海幫約二百人，楊德昀與張惟強便站在幫眾裡。

因統促黨與警方爆發推擠，事後北市警中山分局將現場兩名帶頭的黨部主委約談到案後，依妨害公務罪嫌移送。

兩大幫派合流 動機可疑

事後警政署為壓制幫派氣焰，指示刑事警察局反黑科蒐報羅列出幫派在雙北市、桃園等地經營的酒店等特種行業與各大堂口據點，從日前進行數波同步臨檢行動，令幫派份子大喊吃不消，更有中階幹部對此次因介入政治陳抗事件，引發警方強力臨檢掃蕩，而對幫中大老有所不滿。

由於竹聯與四海等兩大幫派同時現身，治安單位高度懷疑兩大幫派受到對岸人士指使合流，意圖以暴力抗議方式反台港民主活動，認為不是單純的陳抗事件，有拉高國安層級的必要，警政署已先向高檢署通報此一狀況，並繼續蒐證，一旦發現確有對岸人士涉案情形，便會由高檢署直接指揮偵辦。

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  • 香港民主人士黃之鋒等人日前來台參加時代力量舉辦的論壇，場外愛國同心會、中華統一促進黨與四海幫三股群眾抗議。（中央社資料照）

    香港民主人士黃之鋒等人日前來台參加時代力量舉辦的論壇，場外愛國同心會、中華統一促進黨與四海幫三股群眾抗議。（中央社資料照）

  • 四海幫幫主楊德昀。（資料照）

    四海幫幫主楊德昀。（資料照）

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相關關鍵字： 反台港民主 四海幫幫主 抗議 楊德昀 督軍 竹聯幫 香港民主派 黃之鋒
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標題：香港民主派來台遭滋擾// 四海幫幫主 「督軍」抗議


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