公股銀行13趴優存 一併改革

2017-01-20

〔記者鄭琪芳、盧冠誠／台北報導〕退休軍公教十八％優惠存款將走入歷史，公股銀行十三％優存也將一併處理。財政部長許虞哲昨表示，包括國營銀行、公股行庫等，只要現在還有十三％優存，待十八％改革方案出爐後，將會配合調整。中央銀行也表示，未來將會配合執行十三％改革。

周美青退休 也領13％優存

退休軍公教人員有十八％優存，公股銀行員工則有十三％優存，包括台銀、土銀、輸銀、合庫、兆豐銀、華南銀、一銀、彰銀、台企銀及央行等，都有十三％優存；光是台銀、土銀及輸銀三家國營銀行，一年超額利息負擔就約四十五億元。據悉，前總統馬英九夫人周美青自兆豐銀退休後，也領了十三％優存。

財政部官員指出，扁政府任內曾改革十三％優存，自二○○八年起，優存額度以五○○萬元為上限，換算下來，年息仍有六十五萬元，等於每月可領五．四萬元。另外，公股銀行現職員工也有十三％優存，行員四十八萬元、工員廿八萬元，且現職員工改革前年資仍以十三％計息，改革後年資改以三年期定存利率加碼三％計息。

財政部官員表示，年金改革方案預計三月出爐，屆時十三％優存將一併處理，但十三％與十八％優存不盡相同，公股銀行員工沒有月退俸，薪資水準也與公務員不同，未來十三％優存如何調整？現職員工十三％優存是否調整等，還要進一步研議。

央行官員也表示，央行未來也會配合執行十三％優存改革。不過，資深金融圈人士表示，央行行員經由國家考試聘用，雖適用公務人員相關法律，卻無月退俸，許多金融人才寧願轉往財政部、金管會等任職，不利央行攬才、留才，央行被歸類為國營銀行本來就很奇怪，建議未來應回歸公務系統。