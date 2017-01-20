準環署長改口︰氣候變遷非騙局

2017-01-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二十日將宣誓就職的美國總統當選人川普提名之環境保護署（ＥＰＡ）署長人選普魯特（Scott Pruitt），十八日出席參議院能源與公共工程委員會聽證會，改口「不信全球氣候變遷是騙局」，也坦承人類活動「以某種方式」促成氣候變遷。

普魯特過去為對抗環保法規，曾領頭或加入至少八起控告ＥＰＡ的訴訟案，如今為出任新職態度逆轉，未能化解民主黨人與環保組織疑慮。

現年四十八歲的普魯特過去堅稱人為碳排放導致全球暖化的論點缺乏科學證據，儘管十八日改口坦承氣候變遷真有其事，但他仍不甘示弱，強調人類活動影響氣候變遷的衝擊程度有待討論，更對化石燃料為暖化元凶一事抱持懷疑，且始終不認全球海平面上升。

不過，面對佛蒙特州聯邦參議員桑德斯追問，他強調上述個人信念「無關緊要」，不會影響其對環保法規的執行。

歐巴馬政府多年來致力以法規限制碳排放。但氣候變遷卻被川普在選前譏為「騙局」，當選後才改稱人類與此議題「有些連通性」，「我正密切關注它」，對選前揚言撕毀的《巴黎協議》等氣候政策也變成「開放態度」。

至於普魯特，二○一○年擔任奧克拉荷馬州檢察總長迄今，一上任就先解散該州負責保護自然資源的單位，挑戰ＥＰＡ法規十數次，除了領導多州合力對抗歐巴馬政府對火力發電廠碳排放的限制，更是協助排放廢水的企業對抗「清水法」的大將。