強化衛戍首都 憲兵步槍增配備
2017-01-18
〔記者羅添斌／台北報導〕為強化台北衛戍區應急制變能力，憲兵指揮部在本月起已為衛戍區內的四個憲兵營級單位加強各式配備，憲兵執勤時的T91步槍也加裝包括格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡、槍燈與直立式握把等配備。
軍方官員指出，解放軍多次模擬演練對台發動斬首戰，更模擬結合特工人員襲擊我總統府等戰法演練，台北衛戍區的應急制變能力有必要再做加強，憲兵指揮部規劃相關強化作為的計畫，包括檢視衛戍戰備計畫有無需要調整補強，以及需要增加哪些配備等。
加裝格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡等
台北衛戍區是由憲兵指揮部所屬的二○二指揮部負責，自今年一月起，包括戍守總統府、總統官邸、國防部與大直忠烈祠旁「福西營區」的憲兵四個營級單位，憲兵使用的T91步槍，都已加裝新配備，包括格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡、槍燈與直立式握把。
憲兵指揮部指出，格鬥式避火罩是讓官兵在發生緊急狀況時，可以立即反應代替刺刀攻擊；紅外線瞄準鏡與槍燈則是讓夜間射擊可以準確瞄準目標。
對於衛戍區憲兵T91步槍增加配備，官員表示，這是去年六月廿九日就申請的採購裝備計畫，在去年七月十五日獲核定後，於去年底完成採購、撥發到各單位，在今年起開始配用。
對於有媒體指稱，總統府及官邸的憲兵單位所使用步槍加裝配備，是為了防止再發生卡車衝撞總統府事件，憲兵指揮部強調，這是為了強化台北衛戍作戰區應急制變能力，與先前的卡車衝撞沒有關係，憲兵用槍時機也都沒有改變。
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