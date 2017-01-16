蔡談年改 暗批馬不敢做
2017-01-16
〔特派記者蘇永耀、記者蘇芳禾／綜合報導〕總統蔡英文訪問中美洲友邦返程過境美國，她在僑界餐宴表示，年金一定要改革，不能讓年金破產，蔡不僅暗批前總統馬英九說，「上任總統也是有國會多數席次，但卻還是不敢做」，同時強調「如果我們做得成這一次的年金改革，我就相信台灣、中華民國是一個有未來的國家。」
年金改革若成功 台灣有未來
蔡總統過境美國舊金山期間，於當地時間十四日午間出席僑宴，有超過八百位僑胞參加。與會者包括國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、總統府副秘書長姚人多、僑委會委員長吳新興、駐美代表高碩泰、美國在台協會理事主席莫健均、聖荷西市長Sam Liccardo。
蔡總統致詞時說，新政府執政已七個月，有人不滿意，有人覺得勉強可以。過去這七個月，政府在尋找長期問題的解決方案，例如經濟轉型、年金改革、司法改革等，還有很多事情要做。
她接著說，如果是容易的、簡單的、可以解決的，相信歷任總統也都有足夠能力解決，剩下的一定是困難的、長期累積的、得罪人的事情。她知道，人民選她就是要她做這些事情，如果不做的話，將對不起選民。
「這條路會走得很辛苦，會讓很多人感到很不舒服」，蔡英文坦言，很多人被迫必須走出舒適圈，過程很多人會抱怨，因為面對一個不確定的未來。也有人認為，人民在立法院已經給執政黨多數席次，儘速通過法律就可以了，因此對政府感到無奈，認為政府無能。「如果事情是好解決的，上任總統也是有國會多數席次，但卻還是不敢做。」
蔡總統表示，政府要替台灣社會下一個世代打好基礎，要說服自己的人民，這一代多付出一點，就能讓下一代的日子好過一些，這就是政府要進行的社會說服。例如年金一定要改革，不能讓年金破產，也不能讓下個世代的年金負擔超過他們可以支付的能力。
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