襲擊羅冠聰 港媒︰中共統戰部涉教唆

2017-01-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港立法會議員、本土派政黨「香港眾志」主席羅冠聰，八日在香港赤鱲角機場遭親中人士暴力襲擊的事件持續發酵，不僅部分示威者被踢爆聽命於深圳統戰部，機場保全人員也被指為幫兇，香港警方更被質疑在應對上有瀆職之嫌。

當外界強烈譴責暴力之際，中共黨媒「環球時報」卻以「為統派力量打港獨鼓掌」為題，讚揚親中人士具備「浩然正氣」，並指此類暴行是對各種「獨」派的震懾，呼籲當局應以各種形式支持、聲援台、港兩地統派，助其壯大力量。

主張香港自決的羅冠聰八日晚間結束台灣訪問行程返抵香港機場，在入境時突遭大批親中人士追打，導致其身上留下多處明顯傷痕，多名媒體工作者亦遭波及。羅冠聰及「香港眾志」事後聲明，由於此行多次面臨暴力威脅，團隊在抵港前便知會香港警方注意安全狀況，港警也已知悉機場內有「愛國人士」聚集，卻未安排相應措施，讓暴徒有機可乘。

羅批港警失職 機場保全疑是幫兇

羅冠聰指出，現場除機場保安人員和數名便衣員警外，完全沒有軍裝警察在場予以協助。對比訪問台灣期間面對暴力叫囂時，台灣警方所給予的周全保護，「從結果上已看到兩地警方，何者的安排較為周詳」。此外，香港媒體披露的現場畫面還顯示，羅當時遭人推倒、跌落樓梯，保全人員可能是疑兇。

立法會逾二十名泛民主派議員除聯名要求警方儘速緝拿暴徒，也質疑警方的反應後知後覺。

羅冠聰認為，此次在台、港兩地所遭遇的滋擾和襲擊，可能是北京當局在背後操控，目的是恐嚇兩地爭取民主和人權的異議者。香港「成報」引述知情人士指出，部分示威者是由深圳統戰部派往香港，包括參與「旅遊界不合作運動」的香港旅遊從業員聯會主席葉志偉等人。該會曾在去年二月旺角警民衝突事件中，支持警方以武力執法；中國全國人民代表大會委員長張德江去年五月訪港期間，該會也是撐場的「啦啦隊」。