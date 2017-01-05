一例一休 政院滅火查不當漲價

2017-01-05

禁聯合漲價 公平會小組啟動

〔記者李欣芳、鄭鴻達、施曉光、黃邦平／綜合報導〕勞基法「一例一休」新制上路，不少行業有意調漲售價，行政院昨大動作宣示，將對業者趁機聯合漲價嚴格查處。政院副院長林錫耀表示，將嚴格查處，絕對要禁止業者聯合哄抬價格，公平會並啟動防制人為操縱物價小組，關注民生物資價格變化。

央行總裁彭淮南也出面喊話，指出台灣物價穩定，推估今年通貨膨脹率在一．二六％到一．四六％之間，通膨壓力相當溫和，「這是非常不錯的物價水準」，很多國家目標都是二％以下，國內六家機構預測值的中位數字是一．○六％。國內需求和緩，因此通膨壓力相當溫和，希望企業調整價格能夠合理反映成本，央行會密切注意物價發展情勢。

公平會副主委邱永和表示，已啟動防制人為操縱物價小組，若發現有業者藉此機會聯合調高價格，違反「公平交易法」而有明確事證，會加以嚴處。他強調，公平會尊重市場機制，若是因應「一例一休」實施反映成本，各自調整價格，會尊重市場本身機制，但呼籲廠商不要做出聯合漲價行為。

他表示，目前了解餐飲業價格的漲價幅度和品項沒有一致性，看不到有聯合漲價的行為架構，將持續觀察。

學者：若稱反映成本 怎麼抓

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆說，他不反對政府在此時運用一些政策工具，發揮嚇阻的效果，如果漲價的項目不是生活必需品，也許能透過消費者抵制，對不當漲價廠商造成壓力。

辛炳隆表示，假設廠商都因同樣的政策變動漲價，可以說是各自反映成本，政府恐怕抓不到聯合行為，法律上也不見得站得住腳，但若漲價是因為增加了加班費，至少漲價是用在員工身上，「該反映成本就讓它合理反映吧」，目前最弔詭的是外界根本不知道這些企業所宣稱的成本結構，消費者的資訊不對稱，只能把怨氣發在「一例一休」上面。

客運業有默契 個別調漲票價

國光客運副董事長、台北市商業會理事長王應傑指出，運輸業成本因此增加八％，為避免聯合漲價問題，業者取得默契，只能個別調漲，最晚在元宵節後調漲票價。

在南台灣有一百條路線的高雄客運，新制實施後缺少八十名司機，預計農曆年後，將減少約十條路線車次因應。

行政院長林全日前接受媒體採訪曾說「漲價是必然結果」，要大家「就認了吧」！國民黨昨諷刺林全，這一句話是沒有責任的冷血語言，沒有與人民站在一起的同理心，且讓萬物齊漲有了正當性。

民進黨立委鍾孔炤認為，一例一休不能跟馬政府時期推動的油電雙漲畫上等號，企業可藉機調整人力運用，並進行產業升級；立委劉世芳也說，當初若通過的是二例，豈非讓勞資關係與國內經濟更往負面發展。