肩負機艦國造》海軍參謀長接軍備局長
2017-01-05
〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍備局在落實國機及國艦國造政策角色吃重，原局長、陸軍中將何安繼於去年十一月調任陸軍副司令後，昨由原海軍參謀長梅家樹接任局長，海軍參謀長則由原國防部後勤次長李宗孝中將接任。另外，國防部政務辦公室主任一職則由今年將晉升中將的空軍少將劉任遠出任。
國防部副部長鄭德美昨在國防部博愛營區主持佈達典禮時表示，盼軍備局官兵在梅家樹的領導、既有良好基礎上，齊心推動各項軍備施政計畫。
鄭德美也說，盼軍備局官兵依照國軍建軍規劃，以國機國造、潛艦國造及其他先進武器研製等指標案，厚植國防自主能量，同時和中科院合作，運用外部資源，整合民間技術，擴大國防工業產製規模，提升國防與民間產業雙效價值。
梅家樹為海軍官校七十四年班畢業，歷任海軍參謀長、海軍戰隊長、海軍戰鬥系統工廠廠長、政務辦公室主任等職。海軍去年七月發生金江艦誤射雄三飛彈事件後，梅家樹曾出面召開記者會，向社會各界報告事件經過。
接任海軍參謀長的李宗孝原任國防部後勤次長，為海軍官校七十四年班畢業，今年元旦晉升中將。
新任政務辦公室主任劉任遠，為空軍官校七十四年班畢業，曾任參謀總長室主任、國防部長室主任、空軍第四四三聯隊長、空軍司令部計畫處長等職務。
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