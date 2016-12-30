危機也是轉機 全部透明救高教

2016-12-30

記者林曉雲／特稿

台灣只有二千三百萬人，卻有高達一百五十七所的大專校院，人人都可以上大學的政策使大學學歷嚴重貶值，大學生素質下降，畢業後的起薪竟多數只有廿多Ｋ。台灣高教走偏廿多年，少子化的衝擊讓錯誤的高教政策無所遁形，但危機也是轉機，政府正好在此時重整亂象，把台灣高教帶回正確之道。

廿二年前民間發動四一○教改運動，要求「廣設大學」是希望增加優質的公立大學，但教育部便宜行事竟用升格私校搪塞，前教育部長吳京提出「第二國道」構想，大量升格公私立技職專校，尤其不少人辦私立高職是為了賺錢，學店林立，這樣品質的高職升格專科，專科升格技術學院，技術學院升格大學，品質必然粗糙，況且私校收費又數倍於公立學校，如何紓解升學壓力？又如何能提升人民素質？當年，台灣大學退休教授黃武雄勸阻未成，果然廿二年後，全國人民承受高教過剩又品質不佳的苦果。

錯誤的高教政策使得「高教和技職」學校愈長愈像，原本重視實做的技職改重筆試、考科至上，多元變一元，既無法培育出學術菁英，反而折損了優秀技職人才，偽善的教育部又不敢真的下狠手整頓高校，更使得學店更加明目張膽招收只想打混拿大學文憑的學生。

蔡政府整頓高教的第一步就是招生資訊全部公開透明，未來，在「資訊透明」的原則下，行政院政務委員林萬億已允諾將逐步公布私校財務、註冊率、學校發展等情況，期待蔡政府劍及履及，大刀闊斧重新出發，使台灣的大專校院能「適性發展」，腳踏實地認真辦學，提升大學文憑身價，進而造就多元的台灣人才，使台灣更具有競爭力。