中聖復交 我譴責中國操弄一中

2016-12-27

外交部：中方無法片面否定我主權獨立國家事實

〔記者呂伊萱、鍾麗華、林良昇／綜合報導〕中國操作聖多美普林西比在上週與我國斷交後，中國外交部昨宣布與聖國恢復中斷近廿年的外交關係。我外交部昨晚發表聲明，譴責中國操弄「一中原則」，並表示中聖復交公報中的「一中原則」無法片面否定我國做為主權獨立國家的事實。

總統府發言人黃重諺重申，任何試圖限縮、干涉台灣國際參與的作法，不僅造成國際社會的損失，更對兩岸關係的健全發展毫無助益；他強調，對於中國政府趁勢操作「金錢外交」與「一中原則」，干涉台灣國際參與，我方高度遺憾與不滿，這樣的做法傷害台灣人民感情，破壞了兩岸穩定。

至於中聖在短時間復交，我方是否事先有掌握？黃重諺表示，在聖國提出斷交時，國安團隊對各種情勢都有掌握，也都有因應的預判。

中聖復交之際，外交部長李大維昨天下午入府，黃重諺強調，李大維是參加國安會的例行會議，並不是向總統報告中聖復交一事，蔡總統對於相關情勢都有掌握。

外交部表示，中國操弄所謂的「一中原則」，要求聖國承諾，以不與我國維持任何官方關係為條件，同意「全面支持與幫助」聖國經社發展及民生需要。而聖國為了龐大財政需求，遭中國金錢外交的攻勢所誘惑，罔顧多年來我方為聖國人民衛生福祉的重大貢獻，外交部對此表示強烈失望與遺憾。

民進黨立委羅致政表示，相較於甘比亞在與我斷交後三年才與中國建交，聖中快速復交可能代表中國採取更強硬的施壓力道。

中國外長王毅昨在北京與聖多美普林西比外交部長布特流（Urbino Botelho）舉行會談，隨後兩人簽署聯合公報，兩國恢復外交關係；王毅並在與布特流共同召開的記者會中重申「一個中國」原則，王並稱聖國政府順應歷史潮流，做出重新回到一個中國原則的正確決斷，中方對此高度讚賞。