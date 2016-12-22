讓友邦有感 立委︰台灣駐外應正名

2016-12-22

〔記者曾韋禎、呂伊萱、林良昇、施曉光／台北報導〕聖多美普林西比昨突與我斷交，民進黨立委除呼籲全國應一致對外，也認為要推動台灣駐外正名，讓友邦的民間社會對台有感；但國民黨立委憂心，若蔡政府不回頭檢視兩岸路線，恐掀骨牌效應。

民進黨團書記長劉世芳表示，面臨中國的不斷打壓，朝野各陣營應該一致對外，中國就是想利用台灣的內部矛盾，逼迫台灣接受所謂的「九二共識」，台灣必須力抗到底。

民進黨立委羅致政直言，這就是甘比亞模式，友邦先在中國利誘下與台灣斷交，再伺機與中國建交，他肯定外交部已做最大努力，畢竟金錢不是維繫邦交唯一的基礎。民進黨立委王定宇則建議應該推動台灣駐外正名，讓友邦的民間社會，確實感受到台灣的民主價值。

立法院國民黨團書記長江啟臣表示，面對現實的國際大環境，蔡政府在美中台三邊複雜關係底下的策略方向與因應政策為何？外交部應該清楚交代，未來要如何面對新局勢，不讓遺憾發生。

洪秀柱︰希望政府早點醒過來

國民黨主席洪秀柱昨在出席反核食活動時表示，希望政府頭腦清楚一點，早點醒過來，為了百姓安全和國家的未來與前途，希望更有智慧。

國民黨文傳會副主委唐德明批評說，蔡英文總統拒絕「九二共識」，還宣稱所謂台灣可能面臨「斷交潮」只是恐嚇之詞，但「第一張骨牌」已經被推倒，他要求蔡英文必須找出有效方法，處理中華民國的外交關係。

曾任外交部長的國民黨副主席胡志強表示，發生斷交骨牌效應的傳聞不斷，最可能的前二名是巴拿馬和教廷，聖多美普林西比排第三，沒想到搶到頭牌，未來是否再發生值得注意。