聖總理：台灣援助規模 聖國活不下去

2016-12-22

記者呂伊萱／特稿

聖多美昨與我斷交，外交部長李大維表示斷交是因我拒絕其「天文數字」的金援需求。知情人士透露，在斷交前夕，聖國總理陀沃達對我直言，他已了解台灣沒有增加金援的能力，而以目前的援助規模，「我的國家也活不下去」，只能另尋出路。我方人員才驚覺，聖國應已做好斷交準備，隨即將消息報回國內。

聖國暗示另尋出路 我方才驚覺

知情人士透露，聖國財政不穩，急需外界金援已非一日之寒。聖多美今年三月時寫信予我，要求我方協助其建設三千萬美元的國際機場及八億美元的深水港，此兩項計畫未見多方參與，外交部當時認為「可能是幌子」。另外，聖國又因財務困難，公務機關欠薪，希望獲得七千萬美元的立即贈款與一億四千萬美元的低利貸款，一共二億一千萬美元（近六十九億台幣），但我外交部全年度預算不過二百四十億台幣，「怎麼可能生出這筆錢」，也不可能協助其不成熟的建設計畫，便向其表達希望不談金額、而是以原先合作計畫架構為主。三月時外交部亞非司長陳俊賢曾在立院證實聖多美亮「黃燈」，背景便是這段故事。

開獅口要69億 三月就曾亮黃燈

爾後聖國舉行大選，新任總統卡瓦留雖與台灣關係密切，但知情人士表示，握有實權的是總理陀沃達，卡瓦留也是在他的支持下選上總統，陀沃達原也友台，但迫於財政困難，才向總統建議斷交。

知情人士並暗示中國在此次斷交事件中也扮演相當的角色，該人士表明，自台聖建交以來，中國不僅建造聖國國會大廈，最近中資也興建購物商場，中國大使館沒撤退而是改成辦事處，持續與聖國維繫關係，「誰知道他有沒有外遇？」該人士並以「小孩子生出來就不完整」形容台聖邦交。

此次斷交也非毫無預兆，知情人士說，我給予聖國十年一期的醫療援助計畫，今年底就要到期，聖國卻遲不肯續約，「哪有受援者會拒絕援助者？」拖了一個多月，外交高層也覺得「怪怪的」，因此要求駐聖國大使何建功返國討論並沙盤推演。未料就在何返台期間，陀沃達與駐聖國代辦於廿日討論簽署下階段雙邊合作計畫時，非但不簽署，更直言他已觀察台灣一年，了解台灣應沒有增加援助的能力，以目前的援助規模，「他的國家也活不下去」。為脫離財務困境，他只能「另尋財源」。

外館這時驚覺，聖國已鐵了心要和台灣斷交，立即回報邦交不穩訊息，我外交部雖爭取斡旋，聖國仍宣布與我中止外交關係。