不只聖多美？ 外交部：還有一個黃燈
2016-12-22
〔記者呂伊萱／台北報導〕聖多美普林西比共和國昨與我斷交，我國僅剩廿一個邦交國。外交部次長侯清山昨在立院外交委員會答詢時證實，還有一國與我邦交關係是「黃燈」狀態，但不願公開透露是哪一個國家。
目前廿一個邦交國中，有十二國位於拉丁美洲及加勒比海地區，六國位於亞太地區，非洲扣除聖國後尚有兩國，歐洲友邦僅有教廷。
另有兩友邦有意向中國靠攏
據黨政高層透露，另有兩個邦交國有意向中國靠攏，只是在等中國的指示。侯清山昨在民進黨立委王定宇質詢時證實，有一邦交國算是「需要注意的黃燈」，我方已採取因應動作；侯清山也強調，該「黃燈」不在總統出訪國家之列。
外界擔憂聖多美普林西比是雪崩斷交潮的開始。近期與中國關係升溫的教廷，也再次被提及與我邦誼可能不穩。對此，侯清山則說，與教廷關係仍是「綠燈」，梵蒂岡不是俗世國家，是另一種樣態，沒有援助問題。
涉外人士分析，中國是否與教廷建交、或我國與教廷邦交是否能維持，其實取決於中國內部的「路線之爭」，他形容有如「中國外長王毅與中共統戰部長孫春蘭之爭」，因為外交部門一定主張拿下，但從強調國內維穩的統戰部門角度，會認為官方承認後可能引發藏獨與疆獨的動盪，考量維穩因素，不建議與教廷建交。
我國外交重鎮拉丁美洲，也因中國藉由中拉論壇與中國拉美加勒比海共同體部長會議等機制，與我邦交國建立高層外交關係，部分國家邦交屢傳不穩。據悉，巴拿馬與巴拉圭在這一任總統內尚稱穩定，至於尼加拉瓜因中國投入巨資建設運河，影響力日增，則為警訊。我在非洲的友邦史瓦濟蘭與布吉納法索，也傳出中國數度拉攏，可能透過中非合作論壇與其建立關係。
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