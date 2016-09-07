老牌童裝愛的世界總部法拍

2016-09-07

清償票款 首拍底價5.75億元

〔記者徐義平、涂盈如／台北報導〕成立超過四十年的老牌童裝業者「愛的世界」，被視為國內童裝市場五大天王之一，但不敵少子化衝擊，位於新北市中和區的企業總部將遭法拍；根據司法院法拍屋公告，該企業總部法拍底價五．七五億元，十月十七日執行首次法拍。

愛的世界股份有限公司遭法拍的總部坐落中和區立德街兩百巷內。根據法拍筆錄，法拍標的原為地下一層、地上六層的廠辦大樓，有增建七到九樓，但並沒有辦理保存登記建物；此次拍賣該大樓的三分之二產權，土地持分約二五七．三三坪，建坪持分約二○四○．三一坪，法拍底價為五．七五億元，拆算每建坪底價約三十四．○七萬元。

一九七五年成立的「愛的世界」，主要客層鎖定新生兒至十二歲間的中幼童，除維持台灣原創品牌外，也引進法國、義大利、德國與日本等嬰幼兒用品與童裝；鼎盛時期，全台擁有超過一三○個銷售點、十家暢貨中心，但目前僅剩五十一個據點。

愛的世界與儀大集團（百事特）、麗嬰房、奇哥及Why and 1/2等並列為台灣童裝市場五大天王，但已有兩家出現經營危機，包括儀大集團西進踢鐵板，甚至終止興櫃市場；愛的世界也曾在五年前傳出積欠員工薪水，現又爆出清償票款而導致總部遭法拍，對此，本報昨無法取得愛的世界回應。

寬頻房訊法拍專員徐華辰分析，法拍市場最能看出景氣冷暖及企業經營良莠，除近來愛的世界總部遭法拍外，二○一一年有「帽子大王」戴勝通經營的三勝製帽總部「保富通商大樓」遭到法拍；近五年總部法拍金額最高的是太子汽車集團的「太子敦南」大樓，二○一二年一拍時底價高達一四二億元，但三拍後由國泰人壽出價九十一億餘元得標。