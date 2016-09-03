涉洗錢案 有6大疏失// 兆豐銀 將求償失職董事

2016-09-03

金管會報告 建議告前董、總

〔記者李欣芳、陳梅英／台北報導〕行政院昨召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」會議後，公布金管會專案小組初步調查報告，直指兆豐銀有六大明顯行政疏失，建議財政部在具體事證明確後，要求兆豐銀對失職董事提起訴訟追償；據了解，因事發時的前兆豐金董事長蔡友才兼任兆豐銀董事長、徐光曦兼任總經理，兩人若確定失職，將遭兆豐銀提告求償。

金管會接下來將進一步進行資料分析比對，並釐清相關責任歸屬，預計於九月底前提出行政調查報告。金管會從八月二十六日至二十九日分別約詢兆豐銀前董事長、總經理、業務督導副總經理、總稽核、法遵長、紐約分行經理及法遵主管、董事及監察人等共計二十八位人員。

總行錯失良機 過度績效導向

根據初步報告，直指兆豐銀有六大明顯行政疏失，包括紐約分行對於防制洗錢作業無完整內部作業手冊，法令未充分了解，無法落實執行；去年十月五日美國聯準會拜訪兆豐銀總行，但未派員赴美督導及與美國主管機關溝通，錯失協助良機；今年二月九日紐約州金融署（ＤＦＳ）出具檢查報告時，紐約分行建請總行派員赴美溝通及聘請律師協商改善措施，總行仍未採納。

此外，總行未出面協調分行間的問題，導致紐約分行無法向ＤＦＳ提供完整說明；稽核單位未儘速向董事會報告，拖到今年八月廿六日才向董事會提出完整報告；兆豐銀過度績效取向，過度強調成本（含法遵）撙節。

紐行疑點多 卻未約詢前經理

督導小組指出，初步調查仍有問題尚未釐清，包括去年一月到三月ＤＦＳ對紐約分行辦理實地檢查後，紐約分行是否有向總行提報？兆豐銀總行是否有向金管會提報？兆豐銀總行是否有依規定對分行辦理專案檢查？

另目前約詢名單中，僅有現任紐約分行經理，卻未約詢金檢當時的分行經理劉明榮，政院因此要求專案小組應掌握紐約及巴拿馬等地分行歷年法遵人員聘僱情形，並進一步約詢與事件有關的分行經理，以究明相關人員責任。

至於是否民事訴訟求償？政院討論後認為，請財政部待具體事實及證據明確後，要求兆豐銀依法對失職的董事提起訴訟追償；據了解，會中明確建議，應該要提告。