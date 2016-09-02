柯趙會無交集 大巨蛋將解約
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄兩週前再度見面，北市府昨坦言，雙方對大巨蛋公安改善方案仍各說各話、無具體結論；且遠雄八月底送達的公安改善方案，對減少營業面積等是寸步不讓，連一張設計圖都未附上；加上遠雄第三次變更設計無法通過營建署台灣建築中心建照審查，北市府九月八日將宣布終止契約，雙方將進入短則一年內的仲裁程序、或長達五年的解約官司訴訟程序。
北市府 下週宣布終止契約
遠雄集團發言人楊舜欽昨證實雙方有見面，但差距還是在，距離九月八日還有幾天時間，將會做最後努力，未來的結果不做臆測，但也做好一切準備。
北市府除要求遠雄九月八日前提出完成建照變更設計，七月十九日也提出公安改善建議方案，商場、旅館及影城棟一樓淨空，改成半戶外避難空間，大巨蛋二樓外圍改成開放通道，容留人數從十四萬減至九萬人；北市府稱，趙藤雄與台北市副市長鄧家基會面時，也確認要提改善方案。
趙要求買回 說準備打官司
約莫兩週前，柯文哲與趙藤雄進一步談十幾、二十分鐘。知情人士轉述，市長室主任蔡壁如、秘書賴彥霖及遠雄副總蔡宗易都出席；氣氛雖良好，但柯問趙是否依公安標準蓋下去？趙希望第三方審大巨蛋七項公安基準，堅持大巨蛋沒公安問題。柯覺得沒什麼好講，即表達將解約；趙回應，「你不讓我蓋，我只能接受」，並要求要鑑價買回，指接下來還有停工案等廿幾個官司、訴願。
遠雄本週二也提交一一四頁的公安改善方案。據了解，內容未附上新設計圖，對減少營業面積也毫無退讓；還將方案內容一併發函給行政院及營建署等中央機關。北市府發言人林鶴明說，正持續研議遠雄的計畫書，但遠雄未針對市府最關切的容留人數作出具體改善，不符市府期待。
兩理由 北市府稱解約有理
市府幕僚評估下週將解約，遠雄違約事項其一是工程進度嚴重落後，構成ＢＯＴ合約十九．三條「乙方之違約」；其二是工程品質重大違失，如大巨蛋七十項未按圖施工，造成公安問題，今年六月八日已要求限期三個月改善、提出趕工計畫，若還未取得建照變更，北市府則可宣布終止契約，大巨蛋及商場地上權契約一併終止。
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