蔡友才辭鑒機董座 財部將約談
2016-09-01
〔記者李靚慧、盧冠誠、鄭琪芳／台北報導〕兆豐案持續延燒，該案關鍵人物、前兆豐金董事長蔡友才，繼請辭國泰金董事後，昨晚再發聲明表示，因兆豐銀紐約分行事件，身體狀況已不勝負荷，即刻辭去鑒機資產管理公司的董事及董事長職務。
蔡友才近日因兆豐案陸續遭檢方及金管會約談，週六才完成金管會長達七小時的約談，週日檢方又二度約談。此外，財政部原本表示，目前先處理善後，等專案小組調查完畢後，才會對蔡有進一步行動（約談或提告）；但財政部次長蘇建榮昨改口，將就公股管理的部分，儘快約談蔡友才。
據悉，財政部兩週內會約談蔡友才，釐清是否有公股管理失職的行政責任，同時也會約談與此案有關的人士。財政部內部也做好向蔡提告求償的準備，若跨部會專案小組調查結果出爐，確認蔡有責任疏失，就會考慮提告，具體求償金額仍待評估。
兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法，美國紐約州金融服務署（NYDFS）二月金檢報告出爐，但蔡友才三月底請辭兆豐金董座，後來更出任鑒機董事長，鑒機背後金主就是潤泰集團總裁尹衍樑，傳出他與尹衍樑聯手要吃下中信金。
不過，兆豐案爆發後，外界究責矛頭指向蔡友才，其專業及管理能力受到嚴重質疑，不利於爭取外資支持，市場猜測尹、蔡結盟可能生變；如今，蔡友才請辭鑒機董座，尹、蔡結盟似已破局。
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