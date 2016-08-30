傳洪培根擬先調法部參事 再借調黨產會
2016-08-30
〔記者項程鎮、謝君臨、楊淳卉、陳昀／綜合報導〕不當黨產處理委員會明天將掛牌，但內定副主委、現任廉政署副署長洪培根的調任案昨二度在法務部檢察官人事審議委員會卡關，引發關注。
檢審會昨開會 法部突撤回
法務部檢審會昨開會審議洪培根人事異動案，但會議一開始，擔任主席的法務部政次陳明堂就表示，因各方意見不一，因此洪的人事案「不予討論」；多位檢審委員認為此舉形同「撤回」洪的人事案，洪調任案再度觸礁。
據悉，法務部考慮將洪培根調回部內當參事，如此借調到黨產委員會，可不須經由檢審會審議，不過，法務部目前還沒收到黨產委員會借調洪的公文。
陳明堂昨天只說，無論洪去或不去黨產委員會，或用什麼方式去，法務部都會通盤考量。昨天洪培根未接電話，無法得知其回應。
顧立雄：尊重洪個人意願
內定不當黨產處理委員會主委、民進黨立委顧立雄昨對此僅回應「尊重洪培根的意願」，若洪有意願，法務部自然就有辦法。
國民黨主席洪秀柱昨天主持桃園市黨部新任主委楊敏盛佈達典禮時，再度痛批「不當黨產處理條例」違法、違憲，違反不溯及既往、無罪推定等原則，卻在多數暴力下過關，企圖消滅合法政黨；她說，國民黨絕不會不吭聲、等著「被宰」，將一條一條打官司並嚴正抗議，「公民不服從，這不是民進黨最會搞的運動嗎？」
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