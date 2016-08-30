電協郵協承接日產 立委促歸還國家
〔記者甘芝萁、羅添斌／台北報導〕台灣電信協會與郵政協會都是當年日本撤退台灣時，承接日據時代財團法人台灣遞信協會與遞信職員共濟組合的產業；電郵協會認為，依據法務部函示，就財團法人而言，捐助人的捐助是私法行為，一旦捐助完成，該財產就屬財團法人所有；不過，立委李昆澤認為，日本撤退台灣所留下的資產，就屬國家財產，仍會要求分階段盤點，繼續追討。
立委：應分階段盤點、追討
行政院官員則指出，在交通部將相關處理方案提送行政院審查時，會秉持著「國家資產國有化」、「現行組織適法性」、「參與國際組織會籍權益不中斷」等原則處理，也會聽取相關單位的看法。
協會：捐助完成 財產就屬法人
官員說，郵協、電協名下有龐大的資產，在資產處理上本來就不可能一夕間全數完成，但時程可以更早，處理作業要更加透明，讓全民及社會了解政府處理決心。
電郵協會皆指出，協會基金都是當初共同承繼日據時期財團法人台灣遞信協會及遞信職員共濟組合的產業，有些不動產還是兩協會共有；其中，電信協會的基金還包括電信事業撥助款項、電信員工及各界捐款、投資收益和原有財產總額共七百七十九萬三千六百九十九元；郵政協會基金則另包括郵政事業撥助款項、郵政員工及各界捐款、投資收益和原有財產總額共七百七十九萬三千六百九十九元整。
目前電信協會董事會共九名董事，由交通部就交通部及中華電信現職員工中任免，其中半數以上之席次應由交通部公務人員擔任；郵政協會董事會則設十五名董事，由交通部就交通部及郵政現職員工中任免，但其中五分之一席次由中華郵政工會推派代表擔任。
由於兩協會其資產都是承繼與接收日產而來，且接收的不動產多位於都會精華區，經過多年更迭，資產大幅增值。
電信協會表示，目前協會除辦理電信、社會公益或支援政府各項事務外，尚代表我國參與國際衛星輔助搜救組織；郵政協會也認為尚負有政策性任務，考慮會務運作需要及永續經營，協會仍有存在必要。
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