查可疑帳戶 檢約談兆豐銀3高層

2016-08-26

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行案，日前已向財政部、金管會及兆豐金調閱資料，並取得與「巴拿馬文件」有關的二百多個兆豐銀客戶名單；繼日前傳喚兆豐金前董事長蔡友才及現任董事長徐光曦，昨另以證人身分傳喚兆豐銀副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處長莊瑞中等三人，訊後請回。

梁美琪昨訊後表示：「他（指檢察官）問我，我就答。」陳天祿表示：「只是來做一般性的查證。」至於有無被追問巴拿馬文件的案情？陳天祿說：「這倒沒有。」莊瑞中也表示：「只是一般的了解程序。」

檢方比對兆豐銀的可疑帳戶，清查帳戶背後有無犯罪組織等，並針對兆豐銀的內控管理問題陸續約談徐光曦、梁美琪、陳天祿及莊瑞中等，以釐清兆豐銀在法令遵循部分有無依規定進行，並要求梁美琪、陳天祿及莊瑞中等三人，逐條解釋有關法令遵循的相關決策，全案是否違反金控法、銀行法及洗錢防制法，尚待釐清。