| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

查可疑帳戶 檢約談兆豐銀3高層

2016-08-26

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行案，日前已向財政部、金管會及兆豐金調閱資料，並取得與「巴拿馬文件」有關的二百多個兆豐銀客戶名單；繼日前傳喚兆豐金前董事長蔡友才及現任董事長徐光曦，昨另以證人身分傳喚兆豐銀副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處長莊瑞中等三人，訊後請回。

梁美琪昨訊後表示：「他（指檢察官）問我，我就答。」陳天祿表示：「只是來做一般性的查證。」至於有無被追問巴拿馬文件的案情？陳天祿說：「這倒沒有。」莊瑞中也表示：「只是一般的了解程序。」

檢方比對兆豐銀的可疑帳戶，清查帳戶背後有無犯罪組織等，並針對兆豐銀的內控管理問題陸續約談徐光曦、梁美琪、陳天祿及莊瑞中等，以釐清兆豐銀在法令遵循部分有無依規定進行，並要求梁美琪、陳天祿及莊瑞中等三人，逐條解釋有關法令遵循的相關決策，全案是否違反金控法、銀行法及洗錢防制法，尚待釐清。

廣告
  • 兆豐銀企劃處長莊瑞中。（記者劉信德攝）

    兆豐銀企劃處長莊瑞中。（記者劉信德攝）

  • 兆豐銀副總梁美琪。（記者錢利忠攝）

    兆豐銀副總梁美琪。（記者錢利忠攝）

  • 兆豐銀法遵會主管陳天祿。（記者錢利忠攝）

    兆豐銀法遵會主管陳天祿。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐銀 兆豐銀涉洗錢 洗錢
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：查可疑帳戶 檢約談兆豐銀3高層


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.