《仙氣飄逸髮SOS》派對急救站

2018-12-28

記者凃盈如／台北報導

躍登許多空姐口袋名單的MOROCCANOIL「摩洛哥優油」，以及巴黎萊雅「金緻護髮精油系列」，都是派對SOS之選。

「摩洛哥優油」適用所有髮質，可為造型塑型，優油中添加富含抗氧化劑的摩洛哥堅果油和提高秀髮光澤的維生素，可以理順秀髮、加快頭髮吹乾時間，讓髮質更盈亮，順滑。至於巴黎萊雅「金緻護髮精油系列」，除富含萃取自6種珍稀花卉的高濃度潤澤精華油外，高滲透力微小分子，能層層滲透，將滿滿精華能量送達髮芯，輕抹就能隨時體驗媲美沙龍級的修護力，也能輕鬆撫平毛燥、強韌髮絲，且能展現亮澤感。

針對染髮護色方面，MOROCCANOIL推出全新的The Color Complete Collection「優油色力子ID色彩止漏系列」，訴求沙龍到居家護理，能有效抓住髮色，防止髮色流失，同時輕鬆保護秀髮。

圖片提供／MOROCCANOIL、巴黎萊雅、歐娜國際

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