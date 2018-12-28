《派對閃耀髮則》就要柔柔亮亮

2018-12-28

記者凃盈如／台北報導

年底的派對一場接一場，聚會旺季甚至延伸到尾牙、過年。從現在開始下功夫養護，絕對來得及！

一向以獨特花植純香為人津津樂道的AVEDA，本季推出全新髮品系列CherryAlmond甜馨系列。調和櫻花萃取物、甜杏仁油以及38種純淨花植純香，讓髮絲柔軟，令人忍不住想不斷撫摸，且散發甜美怡人的氣息。

CherryAlmond甜馨系列洗髮精、潤髮乳中含有櫻花萃取物及大量來自甜杏仁油的omega 9、omega 6，可讓髮絲擁有豐沛營養，且具無負擔的保濕效果，讓髮根到髮尾都展現光澤。甜馨洗髮精含有天然起泡成分巴巴蘇，搓揉髮絲時可產生大量綿密的泡泡，洗髮感受佳，且訴求溫和的清潔效果，不影響染髮髮色。在甜馨潤髮乳中，更特別添加了黃金比例的乳油木果油及椰子油，讓髮質如櫻花瓣鬆軟，展現輕盈彈力。

圖片提供／AVEDA

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