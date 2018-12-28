《仙氣飄逸髮SOS》強韌髮泥

2018-12-28

記者凃盈如／台北報導

10/10 Apothecary推出的Christophe Robin海藻強韌髮泥，亦為許多重視質感保養的消費者趨之若鶩的養髮聖品。這項質地獨特的洗護產品，是2017年上市的「玫瑰豐盈淨化髮泥」之延伸，以添加羅素火山泥和玫瑰精萃原創配方發展而來，可達到強韌髮根、豐盈髮絲以及重新平衡頭皮油脂的效果。羅素火山泥蘊含對維持髮質活力很重要的微量元素與礦物質（鎂、鐵、鈣、鈉、鉀），可提供細軟的髮絲韌性、支撐力和豐盈感。羅素火山泥不含表面活性劑，且搭配蘊含高濃度維他命、營養素的大溪地微海藻，能預防髮絲變細及落髮問題，並促進髮絲生長。讓人格外注意的是，海藻強韌髮泥調和了木質調以及舒緩的琥珀，養髮同時也散發性感誘人的香氣。

圖片提供／10/10 Apothecary

Christophe Robin海藻強韌髮泥（左）250ml／1,680元、Christophe Robin檀香杏桃保溼護髮乳SPF6（右）100ml／1,400元。

Christophe Robin海藻強韌髮泥，不僅能將頭皮徹底深層清潔，長期使用髮根也會更健康強韌。

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