《仙氣飄逸髮SOS》輕盈秘招

2018-12-28

記者凃盈如／台北報導

隨著許多人會想趁換季同時改變髮型，萊雅專業沙龍美髮品牌（L’ORÉAL PROFESSIONNEL）歸納出2018最受歡迎的「女神型格捲」趨勢，不論髮長，都可從微捲、中度捲到大捲，量身打造出專屬的女神造型；而針對染燙時及染燙過後所帶來的髮質乾澀崩壞，則推出具有強大持久保濕力的養護品「精油水感燙」， 讓捲髮燙出Q彈與潤澤水感。

此外，去年狂銷韓國，韓妞隨身必備的保濕DD蜜推出升級版的「保濕DD洗護系列」，能解決消費者想要頭髮柔順，卻擔心太過滋潤而造成頭頂扁塌的問題。此次保濕DD系列的0矽靈的保濕配方，不只修護乾燥髮絲，更可輕鬆擁有輕盈、柔順又蓬鬆的超水感完美髮質。

圖片提供／巴黎萊雅

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/