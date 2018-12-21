《耶誕香氛禮盒》冬日暖「馨」祝福3

2018-12-21

記者邱巧貞／台北報導

伴隨12月瀰漫的佳節氣氛，以迷人香調、限定香氛蠟燭與訂製香氛禮盒等來傳遞專屬的真摯祝福，為冬日時節捎來無限暖意。

英倫溫暖祝福

散發濃濃英倫風情的BURBERRY，除了將最經典的明星香氛幻化成豐富香氛禮盒外，台灣更首度引進美妝香氛禮盒，其中經典的My Burberry淡香精系列幻化成My Burberry金燦、粉燦香氛美妝禮盒，內含香氛、迷你豐盈貓眼睫毛膏、絲絨霧彩液體唇膏，讓這派對時節，不僅身穿My Burberry香氛，也妝點時髦妝容。

時尚花香

今年4月Gucci香氛由科蒂精品接手回歸台灣市場，隨著耶誕佳節到來，推出多款獨家限量經典香氛禮盒，例如由品牌設計總監Alessandro Michele上任後的全新設計香氛「Bloom花悅系列」，還有以竹節包為靈感推出的「竹棻女性淡香精」。

有機小屋

英國有機保養品牌Neal’s Yard尼爾氏香芬庭園，將經典熱銷品項化身為一個個傳遞幸福的耶誕小屋，可愛粉嫩的包裝最適合交換禮物。Neal’s Yard銷售NO.1明星商品「野玫瑰亮采萬用霜」推出迷你版，以優質玫瑰果油為成分，可搭配有機棉布作為卸妝霜、按摩霜、晚安面膜、護唇膏，亦可薄搽為肌膚滋養保濕，是集多種功能於一身的品牌經典商品。

圖片提供／盧亞、科蒂、10/10 HOPE

My BURBERRY blush淡香精粉璨禮盒，含My BURBERRY Blush淡香精50ml＋Blush身體乳75ml。3,850元。

Gucci竹棻節慶獻禮，淡香精75ml＋身體乳100ml＋滾珠筆7.4ml。4,700元。

Neal’s Yard野玫瑰萬用聖誕小屋，內含野玫瑰亮采萬用霜15g＋100%有機純棉布。750元。

Neal’s Yard香橙甜蜜聖誕小屋，內含香橙甜蜜護手霜30ml＋香橙甜蜜萬用霜15g，每售出一「香橙甜蜜系列」產品，尼爾氏將捐贈5%收入給多個蜜蜂保育組織支持蜜蜂保育行動。820元。

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