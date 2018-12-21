《耶誕香氛禮盒》冬日暖「馨」祝福4

2018-12-21

記者邱巧貞／台北報導

到了年底，想對身邊重要的人表達心意卻不知道該送什麼嗎？五花八門的送禮選項中，香氛總是名列前茅。

童趣格紋

純真又帶點玩心的調皮個性，讓miu miu展現難以捉摸的迷人風格，今年耶誕，miu miu香氛家族從四款香氛裡嚴選出「春日花園淡香精」及「粉色嬉遊淡香水」推出香氛禮盒，分別以經典的水藍色禮盒繫上與瓶蓋相同的鵝黃色格紋緞帶，以及海軍藍的復古格紋緞帶，充滿童趣的設計，絕對是送禮首選。

一夜好眠

英國皇家御用芳療品牌Aromatherapy Associates（簡稱AA）今年找來英國時裝設計師Maria Grachvogel合作，以珍珠之光及手繪設計打造精美包裝。其中，包含每年都會推出的10款經典沐浴油禮盒，以及手工調和精油，岩蘭草、洋甘菊和檀香的舒眠禮盒，幫助徹底放鬆，提升優質睡眠品質。

富麗氣息

今年尾聲，VERSACE分別推出兩款男、女香氛禮盒。VERSACE「香戀水晶淡香水」是以愛情能量石為名，注入清新柚香及高潔牡丹花香，禮盒包裝由溫柔淺粉與鵝黃色的淡暖色系為主，烙印品牌標誌性的富麗印花；VERSACE「經典男性限量品味香讚禮盒」則是由品味紳藍與經典鮮黃為主色，沉穩地中海低調狂野的香氣，獻給男性一份自然優雅的禮物。

女人心中夢幻禮盒

ELIE SAAB夢幻華麗的婚紗是每個女人的夢想，這次將高級訂製服上的水鑽裝飾佈滿耶誕禮盒，極致夢幻浪漫配上甜美香氛，有哪一個女生能不愛呢？

圖片提供／東方美​、法倈麗、科蒂、宏亞

miu miu春日花園格紋緞帶香氛禮盒，內含春日花園淡香精100ml＋身體乳100ml。4,840元。

VERSACE凡賽斯香戀水晶限量香臻禮盒，內含淡香水90ml＋水鑽蓋隨身瓶10ml＋鵝黃拉鍊化妝包。3,500元。

Aromatherapy Associates今年與英國時裝設計師Maria Grachvogel合作，打造精美包裝。

ELIE SAAB女孩風潮淡香精耶誕禮盒，內含蜜糖花香調女孩風潮淡香精90ml＋女孩風潮淡香精10ml＋渼體乳75ml。4,000元。

AA舒緩好夢禮盒，包含晚間舒緩沐浴油9ml＋明煥晨曉沐浴油9ml＋舒緩沐浴露250ml＋舒緩潤膚油20ml。1,750元。

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