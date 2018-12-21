《耶誕香氛禮盒》冬日暖「馨」祝福1

2018-12-21

記者邱巧貞／台北報導

伴隨12月瀰漫的佳節氣氛，以迷人香調、限定香氛蠟燭與訂製香氛禮盒等來傳遞專屬的真摯祝福，為冬日時節捎來無限暖意。

銀鑽藍盒子

經典的Tiffany Blue Box搭配盒子上的精緻白色緞帶，是許多女人的夢想，永遠象徵著愛與歡樂，除了珠寶外，Tiffany & Co.的香氛同樣也能是表達幸福的精緻獻禮。

本季，Tiffany & Co.為去年全球熱銷的「同名淡香精」披上冬日閃耀華服，原創經典的鑽石透明切割瓶身換上限量銀鏡面設計，與Tiffany & Co.的純銀製品相呼應，宛若藝術品般。此款香氣與「同名淡香精」相同，由知名調香師Daniela Andrier調製，前調為鮮綠柑橘，中調為鳶尾精粹及茉莉，基調為廣藿香及麝香。

經典沉香

Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）「OUD沉香木系列」以一千零一夜寓言故事為靈感，選用6支經典的天然沉香，詮釋東方詩意盎然與華麗絢爛的香氛體驗。節慶禮盒集合6支經典沉香木作品，其中，OUD「木黴之香」勾勒出沉香木粹煉的精緻香調、OUD「絲綢情迷」喚醒沉靜心靈的輕快感動，OUD「絲緞情懷」帶來柔滑絲緞的細膩觸感。

耶誕燭光

MFK Baccarat Rouge540水晶之燄香氛蠟燭的陶瓷瓶身，從原料到製造皆在法國陶瓷工藝重鎮利摩日完成，伴隨著花香、琥珀與木質香氣，在迷人氣息與璀璨燭光中，點燃耶誕佳節最溫情的問候。

台日人氣香氛

今年Chloé依舊推出多款不同香味的耶誕禮盒，陪伴人們一起度過這溫馨送禮的時節，包含在台灣、日本最熱銷經典的「同名女性淡香精」，今年首度推出的新品「芳心之旅淡香精」，以及「愛情故事淡香精」等都化身為香氛禮盒，內附同款造型小香及同款香氛乳液，在繁忙的冬日裡，為肌膚添加一層香氛呵護。

圖片提供／MFK、科蒂、法倈麗

MFK Baccarat Rouge 540 scented candle水晶之燄香氛蠟燭280g，燃燒時間約為55小時，3,620元。

Tiffany & Co.同名淡香精節慶限量版，50ml／3,850元。

Chloé幸福工坊芳心之旅香氛精裝禮盒，淡香精75ml＋身體乳100ml＋小香5ml。4,520元。

經典的Tiffany Blue Box，是許多女人的夢想。（翻攝自品牌IG）

MFK OUD香氛衣櫥，6×11ml／7,680元。

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