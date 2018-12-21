《耶誕香氛禮盒》冬日暖「馨」祝福2

2018-12-21

記者邱巧貞／台北報導

聞香療癒

歲末將近，法國芳療品牌DARPHIN貼心推出的「迷你精露限量禮盒」，內含甘菊、茉莉、甜橘、百妍4款迷你精露，能體驗多款明星商品，精巧包裝作為年終送禮或自用都相宜。另一組「全效舒緩限量禮盒」則囊括品牌經典全效舒緩精華液、甘菊芳香精露，以及秋冬適用的活水保濕護手霜，舒緩肌膚一次到位。

五行養膚

英國品牌elemental herbology是香港東方文華spa指定使用之芳療護膚品牌，標榜結合東方五行養膚和西方芳香療法，為生活注入平衡能量。今年冬天，先前大受歡迎的耶誕限量香氛蠟燭，睽違兩年後再度回歸，並推出象徵平靜和諧特性的土行保養SPA禮盒，在年末假期好好寵愛自己。

風格高跟鞋節慶版

Carolina Herrera香氛的創意總監認為「比起收禮物，自己更喜歡送禮。」對Carolina Herrera而言，在佳節送禮的傳統來自品牌強大的底蘊，從中表現出生活的樂趣。

Carolina Herrera今年耶誕節推出「Good Girl秘密女性淡香精白金耶誕禮盒」，禮盒外型採用白金色系，印上精緻的金色高跟鞋，盒裝內裡為對比的紅色，由裡至外相互輝映，展現Carolina Herrera送禮美學。

圖片提供／DARPHIN、10/10 HOPE、盧亞

Carolina Herrera以其獨到的送禮美學，迎接耶誕季節的到來。

DARPHIN迷你精露限量禮盒，包含甘菊、茉莉、甜橘、百妍4款迷你精露各4ml。特價2,800元，價值3,783元。

elemental herbology身體SPA居家饗宴禮盒（土），平衡沐浴&身體按摩油145ml＋喜馬拉雅沐浴鹽40g＋木瓢＋甦醒大地香氛蠟燭40g。2,350元。

Carolina Herrera GOOD GIRL秘密女性淡香精白金耶誕禮盒，內含秘密女性淡香精50ml＋身體乳液75ml。3,550元。

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